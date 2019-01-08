泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

▲潛逃海外的泰國前總理盈拉。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）流亡海外後，數度被媒體目擊出現在全球各地。據陸媒披露，盈拉已於2018年12月出任廣東汕頭國際集裝箱碼頭有限公司的法定代表人及董事長；不過該公司對此沒有做任何回應，官網資料也未更新。

據《澎湃新聞》報導，汕頭集裝箱碼頭成立於1994年，註冊資本金8800萬美元。目前股東及出資訊息仍顯示（香港）和記港口汕頭有限公司為大股東佔股70%，汕頭招商局港口有限公司佔股30%，後者為招商局港口發展（深圳）有限公司與汕頭市國資委合資成立。

▲戴克辛與盈拉5日回廣東梅州祭祖。（圖／翻攝自《愛興寧》）

但工商變更訊息顯示，2018年12月12日汕頭集裝箱碼頭法定代表人由林達奇變更為Yingluck Shinawatra，這個名字正是泰國前總理盈拉的英文名。

汕頭港是大陸沿海25個國家級主要港口之一，也是廣東五大樞紐港之一。汕頭港現有7個港區，全港貨物吞吐量達到5000萬噸左右，集裝箱吞吐量達到130萬TEU（國際標準箱單位）左右，分別佔粵東三港總量的55%和99%。汕頭港是珠三角、長三角、渤海灣等沿海經濟中心之外為數不多的超百萬標箱港口。

1993年，李嘉誠和記港口集團有限公司（以下簡稱：和記港口）旗下香港國際貨櫃碼頭有限公司（HIT）與汕頭港務局共同成立汕頭國際集裝箱碼頭有限公司，是汕頭港最早的專業集裝箱碼頭。

報導提到，2018年10月，在新加坡上市的和記港口信託曾公告稱，和記港口有意出售其持有的汕頭集裝箱碼頭70%股權，且和記港口信託放棄了優先認購權。截至7日晚間，母公司為長江和記實業有限公司的和記港口，尚未回應澎湃新聞其汕頭集裝箱碼頭70%股權的最終出售對象。

目前，汕頭國際集裝箱碼頭有限公司官網仍顯示，該公司是和記港口集團有限公司成員，已刪除汕頭國際集裝箱碼頭相關訊息。

盈拉生於1967年，祖籍大陸廣東省梅州市，與其兄長戴克辛（Thaksin Shinawatra）均擔任過泰國總理一職。在2011年的泰國大選中，盈拉領導代表平民階層的為泰黨贏得選舉，成為泰國第一位女總理。

▲泰國前總理盈拉日前為「大米收購案」出庭，一見支持者就淚灑現場。（圖／路透社）

不過在2013年下半年，泰國因特赦法案問題爆發政治危機，反對派組織大規模示威集會要求盈拉下台。最終，泰國憲法法院於2014年5月解除盈拉的總理職務。

盈拉在2017年8月潛逃海外，迄今未歸。泰國最高法院當年9月以盈拉不在場的情況下，宣判她涉及的大米收購案。法院認定盈拉瀆職、縱容腐敗等罪名成立，依法判處其五年有期徒刑併發物通緝令，且沒有緩刑。

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