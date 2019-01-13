華為加國副總裁離職！　改任特別顧問「有需要就會協助」

▲布萊德利2011年加入華為，是該公司在加拿大的主要發言人。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

華為加拿大分公司的事務高級副總裁布萊德利（Scott Bradley）11日透過社群平台領英（LinkedIn）公布離職消息，但沒有透露原因。在華為任職超過7年的他表示，「當我們邁向2019年，是時候改變了。我繼續對我們加拿大團隊代表的所有價值觀充滿熱情的信念，也相信我們的團隊是世界上最具創新性的團隊之一。」

據《南華早報》報導，華為加拿大總裁李紅波在員工通訊中指出，布萊德利將改任特別顧問，「有需要時」就會協助公司，「我們很遺憾他要離開，但感謝他為我們發展品牌與公眾形象所做的不懈努力，並與政府部門建立各種關係。」

▲ 康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）



布萊德利2011年加入華為，是該公司在加拿大的主要發言人，負責游說、把華為塑造成一間對加國經濟發展有貢獻的中資公司。他之後在公司內部通訊中表示，離職並非突然決定，過去一年半期間就在考慮了。

加拿大與中國因「孟晚舟事件」關係緊張，加拿大總理杜魯多11日批評北京侵犯加拿大人康明凱（Michael Kovrig）的外交豁免權。康明凱與另一名加拿大商人史派佛（Michael Spavor）因涉嫌從事「威脅國家安全」的活動，而被中方扣留。