黃偉哲：九二共識最終就是一國兩制

▲台南市長黃偉哲說習近平總書記嘴巴沒有講出九二共識等於一國兩制，但是實際上，九二共識就是會導致一國兩制。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統把習近平的九二共識，跟一國兩制畫等號。台南市長黃偉哲1月11日說習近平總書記嘴巴沒有講出九二共識等於一國兩制，但是實際上，九二共識就是會導致一國兩制，那這個東西有講出來、沒有講出來，其實意思都是一樣。

黃偉哲針對他接受電台訪問提到九二共識部分澄清說，這個部分他覺得是有被「惡意斷章取義、曲解」的部分。因為通篇的訪問是說，雖然習近平總書記嘴巴沒有講出九二共識等於一國兩制，但是實際上，九二共識就是會導致一國兩制，那這個東西有講出來沒有講出來，其實意思都是一樣，所以他覺得最重要是，台灣民眾對於一國兩制是沒有辦法理解、接受的，那對於九二共識跟一國兩制的關係，以及所謂的中國大陸的兩岸關係三段論的這個解釋，事實上也對台灣民眾事實上造成相當大的衝擊，在這種衝擊下我們當然是不樂見這樣的情形繼續發生下去。

黃偉哲希望朝野政黨，包括國民黨，到底是有沒有一中各表，現在人家沒有承認一中各表，你所提出的九二共識還是不是當年的九二共識，所以他覺得這部分也需要釐清。

黃偉哲強調，總之雖然在1月2日習近平總書記並沒有提這個一國兩制等於九二共識，但是再次說明九二共識就會導致一國兩制，也是九二共識的邏輯推演就是到一國兩制，所以他覺得這部分並沒有逾越，或是並沒有所謂的被曲解的空間，那有些特定媒體在做這樣一個操作，他覺得是遺憾的。