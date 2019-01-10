陳明通再上火線槓吳敦義　批藍營九二共識箴言是「組合肉」

▲行政院大陸委員會主任委員陳明通評論吳敦義對九二共識的論述。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

為強調藍營「一中各表」的九二共識立場，主席吳敦義重申「35字」歷史原詞句，對此行政院大陸委員會主委陳明通今天再度親上火線，直批藍營的35字箴言根本不是原汁原味，甚至被人稱為「組合肉」，認為國共早已淪為各說各話。

行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，在上周陳明通化身「陳教授」，向外界解釋1992年海基海協兩會其實並未達成共識後，引起外界討論。

吳敦義重申「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」35字是還原當年歷史的「原詞句」。此外，藍營昨日也特別發表「兩岸政策基本立場」文件，強調堅持「一中各表」的九二共識立場。

▲吳敦義重申「正確版」一中各表九二共識。（圖／資料照）

在此之下，今原定由發言人邱垂正主持的陸委會記者會，先是改由副主委陳明祺代打，最後決定由陳明通連續第二周親上火線，盼能還原歷史真相。

陳明通今天再度翻出1992年海基海協兩會香港會談時，我方提出的兩套方案，直言在有效力的文件中，根本無法找到這連續的35個字，直言是藍營拼湊而成，「怎麼可以說是原詞句」。他還提到，外界甚至有人稱這35個字是「組合肉」，因為根本沒有脈絡，並重申1992年沒有達成共識。

他強調，還原歷史，中方一貫立場是不接受我方希望爭取的一中各表，和對我方對「各表」涵義即為中華民國的主張，頂多只表明「一中原則」，在此之下，海協會雖曾提及，「兩岸事務協商中只要表明兩岸同屬一個中國的基本態度，可以對涵義不要討論」，但仍非國民黨主張的一中各表。

因此陳明通直言，若將陸方沒有接受的立場，甚至是兩岸雙方沒有達成共識的內容，「各說各話」為自行解讀的九二共識，我方無法接受，呼籲藍營不要「再基於錯誤的事情，提出錯誤的指控。」

另針對藍營有意成立黨對黨的溝通平台，以聯繫兩岸事務，陳明通表示，這屬於人民集會結社自由，但若涉及兩岸事務，則屬於中央政府職權，本會將持續關注。