陳明通嗆九二共識是「組合肉」　國民黨怒：政府才是黑心廠商

▲國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

國民黨主席吳敦義9日重申九二共識、一中各表35字的原詞句。對此，行政院大陸委員會主委陳明通10日批評這35字箴言根本不是原汁原味，甚至被人稱為「組合肉」，國共早已淪為各說各話。

吳敦義9日召開黨內中常會並重申「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，用35字是還原當年歷史的「原詞句」。

陳明通10日在例行記者會上批評藍營的35字箴言根本不是原汁原味，甚至被人稱為「組合肉」，國共早已淪為各說各話。

國民黨發言人洪孟楷則反擊指出，吳敦義所說都是有憑有據原原本本，請陸委會不要模糊焦點，並請陳明通應該回去看看兩千年當時擔任陸委會主委的蔡英文所在立法院所說的九二共識的意涵，就是一中各表的原則，且蔡英文還說「我們的立場是各自表述一個中國」，如今18個年頭過去了卻又說法不一，蔡總統、蔡主委說法不一，「陳主委又打臉當時的蔡主委？國人才想要好好請民進黨政府搞清楚說明白，到底他們有沒有釐清九二共識的內涵」。

洪孟楷批評現在的蔡英文政府過去所說的話前後不一反覆矛盾，才是真正的黑心廠商，而陳明通親上火線砲口對內，僅是因為陸委會因兩岸停滯業務停擺，所以只能砲打在野黨來刷存在感，這種黑心機關應該下架。