陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

為推動同等待遇，大陸教育部網站今天公告，開放港澳台居民，可自願性申請中小學教師資格，再度引起外界對台師人才外流的討論，對此行政院大陸委員會回應，本會將持續透過管道關心，但強調做為民主國家，人民有移動自由，不會刻意去調查或阻止。

事實上，過去大陸已開放台胞可藉由「五年有效期台灣居民來往大陸通行證」，按與大陸民眾相同的程序申請高校（大專院校）教師資格，而中小學教師領域，則因屬國民義務教育範圍，至今天才正式開放。

大陸教育部網站公告內容顯示，港澳台居民只要「遵守《中華人民共和國憲法》和法律，擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」，就可自願性在大陸申請中小學教師資格，申請依據證件也將去年剛施行的港澳台居民居住證納入。由於台灣長久以來存在「流浪教師」問題，引起人才擴大西進的討論。





▲教師上課的示意圖 。（圖／CFP）

對此陸委會副主委陳明祺回應，針對台師赴陸工作的情況，透過管道了解及關心，是本會不變的立場。但他也強調，基於人民移動自由，政府不會刻意進行調查，「僅站在關心的立場，去做一個掌握」。

但被問及目前掌握情況為何，陳明祺回應，尚未有資料可以提供，「不過會內主委、副主委等均教職出身，多少有同學或朋友在陸任教，會去做一些了解」。

另有媒體提問，去年陸方頻頻對台出招，包括對台31條措施、居住證，我方有何因應之道?陸委會主委陳明通指出，本會一直在基於兩岸人民關係條例、維護中華民國主權的情況下，執行兩岸事務，今年將致力對總統蔡英文提出兩岸關係「三個防護網、四個必須」的政策進行落實。