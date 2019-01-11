邀卓榮泰、鄭文燦站台　何志偉：即刻上工　蘇貞昌是最好人選　

▲民進黨台北市議員參選人何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市立委補選，民進黨台北市立委參選人何志偉12日將辦音樂晚會，包括黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等人都將出席。何志偉11日表示，九合一選舉後，黨內沒有所謂大咖，用最謙卑的心聆聽基層聲音，也象徵民進黨的團結。

距離投票日僅剩下16天，何志偉行程依舊馬不停蹄上午到大同區車隊掃街拜票。12日（週六）晚間將在保安宮前舉辦音樂晚會，包括卓榮泰、鄭文燦、新北市黨部主委余天、新竹市長林智堅等人大咖都將出席力挺。

何志偉表示，黨主席等人願意幫他表達感謝，舉辦晚會更重要的是要向選民表達民進黨的團結，基層開心自己就更有信心，且沒有所謂大咖，都是溫暖的咖。

「九合一選舉後，黨內沒有所謂大咖」何志偉認為，以最謙卑的心聆聽基層聲音，此次的內閣改組，就是要因應民意所做調整，且面對台灣現今狀況，沒有時間可慢慢摸索，要即刻上工，蘇貞昌過去所有的政績，他一定是最好人選。

對手「柯家軍」今晚將舉辦募款餐會，媒體詢問，為何不對外募款，何志偉表示，過去參選台北市議員時，許多志工都願意協助他，關係已超越選民和民代像是家人，還有深厚的革命情感，所以不會跟民眾募款，希望選民把對他的支持化成選票。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日1月27日登場，有5人投入選戰，而綠藍白也推出參選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。