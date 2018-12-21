花蓮縣政府疑濫用媒體採購案　監察院自動調查

▲監委王美玉。（圖／記者賴于榛攝）

記者潘永鴻／台北報導

有關花蓮縣政府辦理25件「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，疑有濫用公務預算委託記者蒐集輿情、影響媒體報導方向等不當情事，監察委員王幼玲、王美玉、趙永清20日申請自動調查，瞭解花蓮縣政府辦理上開採購案有無違失，以及國家通訊傳播委員會對於記者收受政府利益，有無相關監督機制。

根據《鏡週刊》報導指出，傅崐萁9月底因合機炒股案入獄服刑後，從去年底開始，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從14萬到28萬餘元不等，幾乎全由在地記者得標，記者只須回繳縣長的施政文章、影音即可。

王美玉表示，花蓮縣政府辦理上開採購案的理由、得標廠商及相關法令依據為何？相關採購作業流程是否符合政府採購法及預算法等相關規定？媒體記者的天職在監督政府，卻違背新聞倫理規範私自接受政府標案，招致媒體公信力嚴重斲傷，尤其上開採購案得標者包括客家電視台、原住民族電視台等臺灣公共廣播電視集團之媒體記者，其始末實情為何？

王幼玲指出，該等記者參與上開採購案投標，相關人員有無違反公廣集團不專為政府或某一政黨服務、以服務公共利益之經營理念？相關人員有無涉及疏失責任？國家通訊傳播委員會對於媒體記者疑收取政府機關利益，影響報導方向，有無相關監督機制？相關疑義均有深入瞭解的必要，申請自動調查。