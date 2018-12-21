「促轉會老是畫錯重點」　親民黨批：豬隊友、麻煩製造者

▲親民黨團立委陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞。（圖／親民黨提供）

記者潘永鴻／台北報導

親民黨立法委員陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞21日召開「老是畫錯重點的促轉會應該砍掉重練」記者會。陳怡潔表示，促進轉型正義委員會代理主委楊翠近日提出去銅像、撤儀隊、改國幣等主張，不但勞民傷財、製造對立，也背離了促轉條例的立法宗旨。她痛批「如今證明促轉會不僅不檢討，己經證明是執政黨的豬隊友，甚至還變成是染了非洲瘟疫豬的豬隊友。」

陳怡潔表示，當時代理主委楊翠，回答親民黨團的工作的重點，她認為以釐清真相確定責任歸屬跟平反修復，不知道是否失意還是怎麼樣？現在遺憾的是，促轉會做的卻是新台幣改版，軍中撤除蔣銅、儀隊撤除中正紀念堂，不僅將當時回答的問卷忘光光之外，看來她也似乎忘了「東廠」讓執政黨慘敗的結果。

陳怡潔痛批，促轉會「功不可沒」如今證明不僅不檢討，己經證明是執政黨的豬隊友，甚至還變成是染了非洲瘟疫豬的豬隊友，還要用這樣子的方式去搞政治搞對立，而且並且去浪費民眾的納稅錢，這麼離譜的事情，外界看促轉會已經名不正言不順，那憑什麼還要把促轉會轉型升級，成為大家口中的太上委員會，希望楊翠能夠說明清楚。

另外，陳怡潔認為，楊翠難道不清楚新台幣改版是央行的事情，軍營去蔣銅像只是國防部的事情，那撤除三軍儀隊同時也涉及國防布跟文化部，現在這一個促轉會已經是大家看來非法的促轉會，一個非法處轉會代理主委你的權力真的有這麼大嗎？

陳怡潔說，促轉會既然可以跨過央行、國防部、文化部把轉型正義，無限上綱的擴權恣意枉，這個部分是哪來的雄心豹子膽，還是真的有高層授意他可以這麼囂張？無視憲政體制，無視總統蔡英文與行政院長賴清德的職權，其實就是執政黨的豬隊友，張天欽事件已經讓蔡政府輸了2018，是不是打算讓執政黨輸了2020。