非法機上盒侵權多　綠委將修法讓「電腦程式提供者」負責

▲警方多次查扣大批機上盒、衛星解碼器等證物。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

近年來，有越來越多的數位機上盒，強調能讓民眾「看到飽」，業者還自行建置或租用側錄機房，非法重製國內外著作權人的電影、音樂，涉及智慧財產侵權爭議。民進黨立委蘇震清、邱志偉等人提案修《著作權法》，增訂「電腦程式提供者」法律責任，包括提供電腦程式可連結到非法影音內容；製造輸入或銷售侵權的機上盒也算違法。

蘇震清、邱志偉提案，有鑑於近年來出現各式新興之數位侵權型態，提供民眾便捷管道至網站收視非法影音內容，例如部分機上盒或APP 應用程式，業者於未支付任何授權費用下，卻明示或暗示使用者 可影音看到飽、終身免費、不必再付有線電視月租費等廣告文宣號召、誘使或煽惑使用者利用該電腦程式連結至侵權網站，並收取廣告費、月租費或銷售利益行為，嚴重損害著作 財產權人合法權益，進而影響內容產業之發展，實應合理規範其惡意侵權行為，俾利文創 與影音產業健全發展。

因此，立委提案修正《著作權法》，增訂電腦程式提供者之法律責任，對於明知他人公開播送或公開傳輸之著作內容侵害

著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，對公眾提供匯集該等著作網路位址之電腦程式，例如可連結非法影音內容的 APP，而受有利益者，視為侵害著作權之行為。

提案內容指出，配合修正增訂刑事責任，為有效規範不法電腦程式之提供者，如有違反者視為侵害著作權之行為亦應科予刑事處罰，以有效遏止網路侵權行為。此案已獲16名立委連署通過，目前已交付委員會審查。