蘇貞昌接閣揆　賴士葆：說不會再入閣還是回鍋

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝，下同）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德11日正式請辭，總統蔡英文也宣布由前院長蘇貞昌回鍋接任。對此，國民黨立委賴士葆痛批，「蘇貞昌沒有誠信，再三食言而肥，發誓不選第三次，後來還是參選，接受專訪說不會再入閣，結果還回鍋組閣。」

賴士葆11日在臉書表示，九合一選舉之後，蔡英文真的做不一樣的總統，不只是總統還兼行政院長，「辭了民進黨黨主席，卻是擁有更大的行政權，誰當行政院長都只是被矮化成執行長的位份。」

賴士葆指出，民進黨兩岸關係維持現狀，晉用人才綠色思維還是唯一考量，2025非核家園不變，蔡英文這些大的政策方向不變，蘇貞昌想要衝衝衝還是在這個框架之下，換湯不換藥就不會帶來改變。

賴士葆認為，何況沒有通過民意檢驗的敗選聯盟組合，沒有正當性和說服力，「蘇貞昌沒有誠信，再三食言而肥，發誓不選第三次，後來還是參選，接受專訪說不會再入閣，結果還回鍋組閣。一個沒有誠信的閣揆如何要求人民信任他所帶領的行政團隊？」

賴士葆痛批，蘇貞昌不斷違背承諾，這是很大道德瑕疵引發的信心危機，連基本的誠信都做不到，就不必自比偉大如邱吉爾了。

▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）