提案凍結促轉會預算　親民黨：促轉會總辭砍掉重練

▲親民黨團立委陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞。（圖／親民黨提供）

記者潘永鴻／台北報導

親民黨立法委員陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞21日召開記者會，批促轉會近日提出去銅像、撤儀隊、改國幣等意識型態掛帥，且浪費民脂民膏的種種主張，製造對立、虛耗資源，建議這些不適任的促轉委員總辭負責，由行政院重新提名組成新團隊。

李鴻鈞表示，楊翠代理主委在帶領促轉會進行轉型正義工作上，犯了兩個嚴重的邏輯錯誤。首先，即使楊代理主委一心一意想要去蔣，也得先對蔣介石的功過開會討論，有了定論，公布給社會大眾瞭解，看社會大眾是否接受，才有所謂「去蔣行動」的問題。現在是程序未走，功過未定，就直接跳到「去蔣改幣」，這不是本末倒置嗎？一個違反程序正義而產生的決定，就像毒樹上長出的果子，就算再甜也是有毒的。促轉會內許多法律專家，應該都深知毒樹果的危害。

其次，促轉會最重要的工作是還原歷史真相，更重要的是「被害人的平反與救濟」。當時訂定促轉條例時，朝野立委最一致的共識，就是為所有政治受難者平反。平反不只是實質給予補償，最重要的是尊嚴的平反，要把他們在刑事上的錯誤罪名抹去，還給他們一個清白的人生。但促轉會成立到目前為止，兩波宣告撤銷政治受難者的罪名僅2775人，而根據前主委黃煌雄的說明，依促轉條例應撤銷並公告的案件，總數約為13400件。請問，促轉會不去加速平反這些受難者，反而去搞勞民傷財的政治秀，到底搞不搞得清楚自己的核心任務。

李鴻鈞認為，促轉會應先建立公信力，再言其他。在在都凸顯現任促轉會之委員的作法，禁不起民意檢驗。因此，立法院身為全國最高民意機關，理應代表人民對於這種行政作為失當的官員，提出嚴格的批判，並代表人民，要求現任全體委員自請辭職，由行政院重新提名，以接受新民意檢驗。

周陳秀霞則認為，促轉會有三個工作重點：第一是「完整還原歷史真相」，第二是「回復名譽權利」，第三是「促進和解共生」。舉例來說，振興醫院的資金來源可能有些爭議，但現實上是個好醫院，為了轉型正義而消滅振興醫院嗎？日據時代末期的台灣首富陳炘，二二八時被槍斃，家產被沒收，華南銀行99.9%的股份，都是他家台灣株式會社轉過來的，這是典型的冤案。

周陳秀霞強調，政府要消滅華南銀行、彰化銀行，來還陳炘家族一個完整的公道嗎?!如果不能，這種案子要怎麼處理，怎麼補償？這是需要嚴肅思考與商討的問題。