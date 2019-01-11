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影／蘇貞昌.陳其邁「票輸越多官越大」　命理專家：還在走中大運

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記者吳奕靖／高雄報導

新北市長落選人蘇貞昌雖然輸掉了選舉，不過現在又成了行政院的救援投手，接任行政院長，而陳其邁也傳出要接任行政院副院長一職，所以現在蘇貞昌組閣被諷「失敗者聯盟」，酸「票輸越多，官位越大」，不過兩岸知名命理專家曼樺老師根據八字來看說：「蘇貞昌跟陳其邁現在走中大運」，而且兩人的搭配初期並不會很好。

▲命理老師論蘇貞昌、陳其邁後續的運勢發展 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲命理老師論蘇貞昌、陳其邁後續的運勢發展 。（圖／記者吳奕靖攝）

知名命理專家曼樺老師表示，根據蘇貞昌的八字來看，蘇貞昌是一個非常能言善道、非常能說的人，目前還有幾年大運可以走，曼樺老師說：「是屬於中大運」，所謂「中大運」若是以分數來呈現，大約是座落在90分到70分之間，而且從八字來看蘇貞昌跟陳其邁搭配來看，曼樺老師大膽預測雙方相處情況一開始並不會很好，因為蘇貞昌是較為「固執比較難說服」，另外陳其邁性格是屬於「火爆三丈型」，所以雙方的謀合期需要一段時間。

▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

另外曼樺老師也指出陳其邁在敗選之後，成為人氣最高的落選王原因，陳其邁生肖屬龍，在2019年本來就有不錯的事業運，再加上極旺的桃花運，才會造就陳其邁成為人氣王。同時陳其邁是屬於有話直說的個性，敢愛敢恨又很衝，非常懂自己需要什麼東西，所以雖然輸掉了選舉，但是曼樺老師認為在今年二月份開始，陳其邁就開始「轉運」，就跟蘇貞昌一樣開始走「中大運」，未來會持續向上走。

▲▼陳其邁受訪時，呼籲韓國瑜要斷掉國民黨奶水。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲陳其邁受訪時，呼籲韓國瑜要斷掉國民黨奶水。（資料圖／陳其邁辦公室提供）

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關鍵字：曼樺老師,八字,蘇貞昌,行政院,陳其邁,中大運,落選

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