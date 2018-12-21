　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長譙「政府只會養肥貓」　促轉會澄清：全照法令規定辦理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼館長陳之漢站台《羅賓漢崛起》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲館長陳之漢。（圖／記者張一中攝）

記者潘永鴻／台北報導

網路紅人館長陳之漢在臉書質疑，「政府只會養肥貓，編列一堆狗預算」，對於促轉會助理月薪就有5萬7感到氣憤，他認為促轉會明年度預算共1.6億元，其中人事費用就5800萬，約聘雇更佔了3千多萬，引發外界質疑，到底請了哪些人？對此，促轉會21日回應，「促轉會全體同仁的薪水，完全按照現行法令規定辦理，與其他行政機關一致。」

館長在臉書發文質疑「這就是我講述的，台灣人民弱勢問題那麼多，你政府就只會養肥貓，編列一堆狗預算，光我個人到現在兒童部分，就捐出了80幾萬元」。他便PO出促轉會職位薪資表，主委、副主委及3名專任委員共5人，明年度編列的人事預算為897萬1000元，主委為特任，敘薪比照中央部會部長級，每月薪水約19萬餘元 ；副主任委員職務比照簡任第十四職等，比照中央次長級，月薪約13萬餘元，其餘3名專任委員職務比照簡任第十三職等，月薪約為11萬餘元：主任秘書級敘薪約8萬8000元，研究員月薪為5萬7000元起，副研究員敘薪為5萬1000元起，助理研究員為4萬5000元起。

對此，關於「促轉會肥薪」乙事，促轉會澄清，促轉會全體同仁的薪水，完全按照現行法令規定辦理，與其他行政機關一致。促轉會主委、副主委及專任委員等政務官的每月薪水，是依促轉條例明定分別按特任、比照簡任第14職等及第13職等公務人員薪資標準來發給，與中央部會正、副首長及委員的薪資並無不同。

促轉會表示，行政院核給促轉會總共有42名研究人員，依研究內容與業務性質差異，細分成研究員、副研究員、助理研究員、行政助理等不同類別，並根據現行法令的通案標準與流程，進行聘用及敘薪，亦與目前全國各機關聘僱人員一致。

ET快訊
館長也怒！教練帶女學員回家　惱羞毆女友：打到妳流產
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了

關鍵字：促轉會,館長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

故宮文物外展自貶惹議　監委要查

國民黨「幽靈黨產」松山油漆廠爭議　施錦芳：土地移轉登記為解決重點

影／藍營勝選　馬英九首度回應：持盈保泰不要自滿驕傲

姚文智感恩音樂會　民喊：不准退政壇去選黨主席！

柯文哲當選是因民進黨　管碧玲：支持同時監督他

揮別政壇／姚文智全心投入電影產業　拍攝鄭南榕議題

六輕石化工業恐影響兒童健康　4監委關切啟動調查

綠營民調力拱2020年橫掃藍綠　柯文哲：後面不知道什麼陰謀

陳雲林離台留102字親筆信　遺憾「未能如願」見連戰

提創新名詞遭打臉　柯P：兩岸一家親、九二共識已被汙名化

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

綠營民調力拱2020年橫掃藍綠　柯文哲：後面不知道什麼陰謀

陳雲林離台留102字親筆信　遺憾「未能如願」見連戰

提創新名詞遭打臉　柯P：兩岸一家親、九二共識已被汙名化

王浩宇「泡泡會吹破」　韓國瑜愣問：「他哪位？罵我別插隊」

鄭麗文：民進黨主席選舉是「換英」第一步

獨／關西機場事件後　吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

韓國瑜就職／國旗妹父贈「千杯」杏仁茶　21日起免費美食接力

髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」

柯建銘也買了馬英九執政回憶錄　大酸「愈寫愈漏氣」

蘇啓誠「以死明志」　葉毓蘭：外交部和謝長廷吃定了死無對證

綠營民調力拱2020年橫掃藍綠　柯文哲：後面不知道什麼陰謀

中職／高志綱肩負傳承任務　培養全新3連霸世代

陳雲林離台留102字親筆信　遺憾「未能如願」見連戰

高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

吃湯圓過冬至　精選台中4間人氣湯圓名店

豬瘟+傳染病沒人敢住　丹麥要把移民送到「鬼島」隔離

唐西奇前28場500+100+100達詹皇紀錄　成最強新秀

MPF久等了！鼓鼓合體廷廷台北跨年　驚喜獻唱這首歌

60歲大叔9個仿真娃娃當女兒養　被罵變態：我自己坦蕩蕩

FIFA公佈世界排名　中華男足維持124名

匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花 老闆冷眼看超淡定網友笑翻

政治熱門新聞

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」..

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　..

沈富雄解兩個可能　蔡英文不選2..

吳宗憲批太陽花：傻孩子被政客引..

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係..

照片曝光！李新病危「郭新政代去..

民調／柯文哲出馬橫掃藍綠

蘇啓誠「以死明志」　外交部曾告..

即／羅淑蕾「首開直播」談李新！..

韓國瑜內閣又出包　2局長有黑歷..

台人在德機場自動通關　陸客想跟..

柯提兩岸一家親　韓國瑜重申九二..

他批蔡政府謝長廷逼死蘇啟誠

韓國瑜賽馬產業　陳致中：高雄人..

更多熱門

相關新聞

藍委提廢促轉條例　遭綠及時力擋下

國民黨立委賴士葆上週提出廢止促進轉型正義條例案，立法院院會21日上午進行處理 但在民進黨團、時代力量黨團都有異議下，順利擋下廢止案，將退回程序委員會，重新提出。

提凍結促轉會預算　親民黨：砍掉重練

促轉會「豬隊友」　親民黨批：麻煩製造者

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」　王世堅神回...

館長：吃不到滷肉飯，一定給你潑屎

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面