館長譙「政府只會養肥貓」　促轉會澄清：全照法令規定辦理

▲館長陳之漢。（圖／記者張一中攝）

記者潘永鴻／台北報導

網路紅人館長陳之漢在臉書質疑，「政府只會養肥貓，編列一堆狗預算」，對於促轉會助理月薪就有5萬7感到氣憤，他認為促轉會明年度預算共1.6億元，其中人事費用就5800萬，約聘雇更佔了3千多萬，引發外界質疑，到底請了哪些人？對此，促轉會21日回應，「促轉會全體同仁的薪水，完全按照現行法令規定辦理，與其他行政機關一致。」

館長在臉書發文質疑「這就是我講述的，台灣人民弱勢問題那麼多，你政府就只會養肥貓，編列一堆狗預算，光我個人到現在兒童部分，就捐出了80幾萬元」。他便PO出促轉會職位薪資表，主委、副主委及3名專任委員共5人，明年度編列的人事預算為897萬1000元，主委為特任，敘薪比照中央部會部長級，每月薪水約19萬餘元 ；副主任委員職務比照簡任第十四職等，比照中央次長級，月薪約13萬餘元，其餘3名專任委員職務比照簡任第十三職等，月薪約為11萬餘元：主任秘書級敘薪約8萬8000元，研究員月薪為5萬7000元起，副研究員敘薪為5萬1000元起，助理研究員為4萬5000元起。

對此，關於「促轉會肥薪」乙事，促轉會澄清，促轉會全體同仁的薪水，完全按照現行法令規定辦理，與其他行政機關一致。促轉會主委、副主委及專任委員等政務官的每月薪水，是依促轉條例明定分別按特任、比照簡任第14職等及第13職等公務人員薪資標準來發給，與中央部會正、副首長及委員的薪資並無不同。

促轉會表示，行政院核給促轉會總共有42名研究人員，依研究內容與業務性質差異，細分成研究員、副研究員、助理研究員、行政助理等不同類別，並根據現行法令的通案標準與流程，進行聘用及敘薪，亦與目前全國各機關聘僱人員一致。