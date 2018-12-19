扯！監委一人一台車　立委酸：天天在外面辦案這麼辛苦喔？

▲ 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者潘永鴻／台北報導

立法院司法法制委員會19日審查監察院預算，時代力量立委黃國昌指出，監察院有28輛首長專用車、1輛副首長專用車，29位監委每人配一輛車，還有一位專屬司機服務，「車很多這麼多要幹嗎？監委天天在外面跑辦案這麼辛苦喔？」辦案績效在哪？

黃國昌酸說，車為什麼那麼多？這麼多首長、副院長嗎？一個監委就一台車，28輛首長專業車、1輛副首長專用車，29位監委每人配一輛車，「車很多這麼多要幹嗎？監委天天在外面跑辦案這麼辛苦喔？」辦案績效在哪？真的有在辦案嗎？以目前監察院的業務量和實際工作及表現，有28輛首長專業車需求「我是聽不下去啦！」

國民黨立委林為洲強調「立法委員是沒有司機專屬載的」，自己也問了立委的司機，立委沒有上下班接送，監院應要改制度。立委現有113席，但只有40幾輛公務車、40幾位司機，現行都以派車方式，2席立委才配得到一輛車和司機，車子沒也113台，監察院的司機與車輛等於多立院一倍，「監委有比立委還忙好幾倍嗎？這些都是納稅人的錢，應徹底檢討司機與車輛使用方式」。

監察院秘書長傅孟融解釋，目前監院司機有33位，基本上為公務使用，接送監察委員上下班，平時還有配合調查案件、陽光三法的調查案、其他公務、宣導政令等，也會使用公務車，司法法制委員會最後決議監院的「一般行政」減列150萬元、凍結300萬元。