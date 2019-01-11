假親友真詐騙老梗還有效　警銀聯手阻詐1萬元

▲1名鄭姓男子遭詐騙集團以假親友真詐財手法，騙他匯新台幣1萬元，警方立即說明並成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局後甲派出所警員馬忠宏、尹吉利，1月10日巡邏時在上午9時30分許，接獲轄內中華東路2段中國信託銀行通報，稱有位民眾疑似遭詐騙要匯款，警方火速馳扺，發現昰1名鄭姓男子遭詐騙集團以假親友真詐財手法，騙他匯新台幣1萬元，警方立即說明並成功阻詐。

馬、尹2員抵達現場時，據該行呂姓經理表示當時發現鄭姓客戶神情緊張地走到櫃檯急欲辦理匯款業務，經行員進行關懷提問後，鄭民表示甫接獲熟識之菲律賓友人使用手機APP軟體傳來簡訊，稱於菲律賓的家鄉家中遭逢變故，有經濟上困難，急需友人匯款新台幣一萬元到國外銀行帳戶，才能妥善解決。

鄭民因覺得朋友身在國外發生困難，一定非常著急，基於友情之誼，一時不假思索，立即前往銀行辦理臨櫃匯款至指定帳戶。機警的行員一聽內情，當下直覺反應，應該又是分局常宣導的詐騙案件，於是藉辦理手續來拖延匯款時間，同時請呂姓經理通知警方到場查處。

員警為看緊民眾荷包，深怕民眾血汗錢付之東流，於當場詳細的分析解說，此一狀況絕對是一般常見之詐騙手法，千萬別聽信歹徒詐術，成功的保住鄭男之血汗積蓄。

第一分局特別呼籲，詐騙手法不外乎是歹徒利用人性弱點行詐，因此民眾若接收到可疑電話、網路簡訊，假借親友要求借錢時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則或撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，切勿聽從歹徒話術或指令前往銀行或ATM進行提匯款，才能避免鉅額財產之損失。