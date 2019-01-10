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永康商家成功阻詐　警表揚感謝2位店員

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▲台南市永康區萊爾富超商及燦坤3C賣場，日前各成功攔阻1件詐騙案，攔阻金額合計新台幣3萬3000元，永康分局由副分局長王民安代表頒發感謝狀表揚感謝。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市永康區萊爾富超商及燦坤3C賣場，日前各成功攔阻1件詐騙案，攔阻金額合計新台幣3萬3000元，永康分局由副分局長王民安代表頒發感謝狀表揚感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區萊爾富超商及燦坤3C賣場，日前各成功攔阻1件詐騙案，攔阻金額合計新台幣3萬3000元，該2間商家去年即有多次協助警方攔阻紀錄，永康分局由副分局長王民安代表分局親臨商家頒發感謝狀，再次感謝店家在新的一年，持續協助警方防制詐欺犯罪。

▲台南市永康區萊爾富超商及燦坤3C賣場，日前各成功攔阻1件詐騙案，攔阻金額合計新台幣3萬3000元，永康分局由副分局長王民安代表頒發感謝狀表揚感謝。（圖／記者林悅翻攝）

永康區燦坤3C賣場陳姓店員及萊爾富超商施姓店員，於元旦日上班時，分別發現有顧客前來購買「遊戲點數」，神情舉止卻有異，主動提出防詐騙關懷提問，並立即通知轄區警方到場。經永康分局員警迅速到場查證，發現2位被害人分別係因「向網路不明人士購買某知名遊戲帳號」及「假援交」犯罪手法受騙，金額為3000元與3萬元。

永康分局呼籲，色情應召詐財案件，歹徒通常先透過網路社群與通訊軟體置放美女照片並留下LINE ID，等到雙方互加好友後，隨即表示有兼職援交，再誆稱透過購買遊戲點數（如MyCard、Gash）方式，來驗證身分或繳交保證金。如不配合購買點數，甚至接獲自稱黑道恐嚇，等到被害人將遊戲點數翻拍給對方後，隨即遭封鎖，始驚覺遭詐騙。在此提醒民眾，要求購買遊戲點數驗證身分，就是詐騙。

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關鍵字：永康,商家,阻詐,表揚

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