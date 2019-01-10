過世3年終得清白　遼寧男涉詐入獄纏訟24年獲判無罪

▲法庭現場。（圖／翻攝自中華人民共和國最高人民法院網站）

記者馬叔安／綜合報導

遼寧男子趙明利在1994年涉嫌詐騙遭到警方逮捕，法院認定他利用公司管理不嚴之機，以及持匯票委托書存根騙取冷軋板，一審雖判無罪，但二審判刑5年。趙明利於2015年過世，大陸最高法院作出再審，今年元月9日改判他無罪。趙明利的妻子說要帶著無罪判決，到丈夫墳前告訴他沉冤昭雪。

《紅星新聞》報導，時為遼寧省鞍山市立山區春光鉚焊加工廠廠長的趙明利，1994年8月因涉嫌詐騙被捕，當時的法院判決書指出，趙明利於1992年在承包一所鉚焊加工廠期間，利用公司管理不嚴之機，4次採取提貨不付款的手段，騙走冷軋板46.77噸（價值人民幣13萬4189.50元）；又於1993年3月14日持蓋有鞍山市立山城市信用社業務專用章的45萬元匯票委托書存根，騙取冷軋板108.82噸（價值人民幣44萬8292元）。

一審趙明利獲判無罪，但是檢方提起上訴，法院在1999年6月撤銷一審判決，認定趙明利犯詐騙罪，判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣20萬元。判決生效後，趙明利先後向法院提出申訴，均被駁回，直到2015年7月21日，因病去世，他的妻子馬英傑繼續向最高法提出申訴。

趙明利去世3年後，最高法院於2018年7月27日作出再審決定，最高檢向最高法院提出，原二審判決認定趙明利犯詐騙罪確有錯誤，應當依法改判趙明利無罪，今年1月9日，最高法第二巡迴法庭改判趙明利無罪，24年過去，終於還了趙明利清白。

▲判決書。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

大陸最高人民法院網站指出，趙明利主觀上沒有非法占有的目的，客觀上亦未實施虛構事實、隱瞞真相的行為，不符合詐騙罪的構成要件，不構成詐騙罪。

馬英傑回顧丈夫生前的申訴過程，連說了3聲「不容易」，她要帶著無罪判決，到丈夫墳前給他說說，「圓了他生前的心願。經過這麼長時間的申訴，終於有了好的結果，給自己洗清了。」