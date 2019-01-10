巨乳妹約一次6000元　他神回「今晚金門火車站見」：我慢慢等

網搜小組／綜合報導

金門一名網友9日在臉書公開社團「爆笑公社」PO出兩張對話截圖，疑似是詐騙集團人員貼出巨乳正妹的照片詢問是否要做性交易，一開價碼就是6000元，他識破這是一場騙局，還開玩笑回覆要約在「金門火車站」見面，沒想到對方好像沒有發現哪裡不對勁，繼續詢問要約在哪間旅館見面。爆笑對話讓其他網友們看完也忍不住調侃，「我約過澎湖高鐵站呢！」

▲原PO在網路上公開與詐騙集團的爆笑對話。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社）

使用黑長髮正妹大頭照的詐騙集團人員先是貼出一張截圖表示，圖中笑容甜美的巨乳正妹價碼6000元，暗示原PO要不要約出來進行交易；他先是回問「金門？」，得到肯定的答案才假裝答應說好，對方也馬上追問時間和碰面地點。

接下來的對話卻讓網友笑到美丁美當，原PO提出想約在當天晚上9點的金門火車站，至於旅館要選哪一家，只要是在火車站附近都可以，最後還裝傻「我是第一次」讓詐騙集團以為自己已經上鉤，但其實早就看破手腳，後續則將對方封鎖。

▲金門其實沒有火車站。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

原PO事後將這段搞笑對話公開在網路上，有些網友第一次看還沒有反應過來，接著看了留言才發現其中的「奧妙」，因為金門根本沒有火車站。原PO還幽默回應仍一頭霧水的網友，這個火車站大概只會在夢裡出現。

有趣的是，其他有相同經驗的網友也紛紛留言說出自己的爆笑答案，「我約過澎湖高鐵站」、「我都約金門交流道旁邊那間」、「馬祖捷運站比較近啦」、「怎麼沒約近一點的，去南投漁港啊」、「蘭嶼車站，不見不散」。