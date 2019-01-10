談中美關係　王岐山：要適應新的現實「堅持合作基調」

▲大陸國家副主席王岐山。（資料照／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美副部長級貿易談判9日結束，貿易戰僵局可望漸露曙光。大陸國家副主席王岐山今（10）日表示，中美雙方要相互尊重，存同求異，堅持中美三個聯合公報；此外，雙方也要適應新的現實、尊重彼此主權，堅持通過對話協商妥善處理和管控分歧，深化和推進務實合作，讓兩國人民有更多獲得感。

據新華社報導，紀念中美建交40周年招待會今天在北京人民大會堂舉行，大陸國家副主席王岐山出席並致辭，中美各界人士約有300多人出席招待會，其中包括美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。

王岐山在會上表示，雙方要始終牢記中美建交的初衷，堅持協調、合作、穩定的基調，更好造福兩國、兼濟天下；要相互尊重，求同存異，堅持中美三個聯合公報和兩國領導人重要共識，尊重彼此主權、安全、發展利益，堅持通過對話協商妥善處理和管控分歧。

▲中美關係將走向何方，備受外界關注。（圖／路透社）

王岐山也提到，中美雙方要「適應新的現實」，不斷「尋找和擴大利益交匯點」，深化和推進務實合作，讓兩國人民有更多獲得感；此外，也要秉持開放的胸襟，順應兩國人民加強交流合作的願望，積極鼓勵各界擴大交往，進一步夯實中美關係民意和社會基礎。

由於今年為中華人民共和國成立70周年，王岐山說，無論國際風雲如何變幻，中國將堅定不移走自己的路，踏踏實實辦好自己的事，讓中國人民過上更美好的生活；他也稱，「中國改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大」。

報導提到，美國前總統卡特在賀信指出，新時期美中兩國關係的建設者必須以獨特的視野、勇氣和開創精神來應對考驗和機遇。美中兩國應攜手共創未來，造福兩國人民和全人類。

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