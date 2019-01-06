蔡英文不接受「一國兩制」　《環時》批：一定予以懲戒

▲兩岸關係緊張。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會2日在北京登場，中共中央總書記、國家主席習近平出席並發表重要講話，當中多次談到統一及一國兩制。總統蔡英文當日下午回應稱，台灣絕不接受一國兩制，這是台灣共識。大陸官媒《環球時報》今（6）日發表評論批評，蔡英文為了延長自己的政治生命，急忙用否定九二共識投名狀，大陸一定會予以懲戒。

大陸國家主席習近平日前發表五點對台講話後，總統蔡英文隨即召開記者會回應，強調台灣絕不接受一國兩制。中共人民日報旗下的《環球時報》今天發表一篇題為《狠踩九二共識，蔡英文投靠深綠自保》的評論表示，最近幾天蔡英文就像癲狂了一樣，反復攻擊「一國兩制」和「九二共識」，這與她剛上台時拒絕表態承認、接受「九二共識」，但也不公開否定存在「九二共識」判若兩人。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透社，下同）

評論稱，和平統一是大陸長期、公開的願景，一旦走向統一，「兩制」的台灣方案意味著給予了台灣方面最大的自主空間，難道蔡英文是想要兩岸「一制」嗎？評論也說道，蔡英文顯然正在撕掉在她任內將維持兩岸關係現狀的偽裝，轉向當年陳水扁「一邊一國」的更加激進立場。

評論表示，蔡英文是在打響延續個人政治生命的保衛戰，台海和平與穩定、台灣民眾的福祉，她都不惜當做賭本押上去，「這就是台灣的民主嗎？一個人的利益可以綁架2300萬人的希望？」

對於蔡英文稱台灣絕不接受一國兩制，評論表示，台灣民眾的確有能力不讓自己的命運被蔡英文和民進黨綁架，那就是拒絕跟著他們走，不讓台灣做他們施展政治野心的砲灰。蔡英文走「一邊一國」的路線，大陸一定會予以懲戒，台灣民眾也應奮起聲討。