雙方磋商都很積極坦誠　美國的要求正是「改革開放」所要做的

▲習近平與川普。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

「一個動作、一句話、一種姿態，有時都有著豐富的內涵，傳遞出意味深長的信號」，這次非同尋常的中美副部級磋商，最終應該是取得了積極的進展，微信公眾號《牛彈琴》針對此事觀察到三點細節。

評論指出，第一點「談判由兩天延長到兩天半」，按照雙方對外公布的訊息，這次談判原定就兩天，7日和8日；時間一分一秒地過去，到了8日晚些時候，彷彿空氣都凝結了，結果卻都還沒出來，很多人都很焦慮，談判是不是崩了？

最後的結果，就是談判延長半天，評論說，這不是一次普通的談判，雙方參加的有數十個部門約200名官員；引述一名知情人士的話，「雙方是加班加點談、白天黑夜談，但要談得太多了，所以7日8日兩天沒有談完，最終雙方決定9日接著談」；這說明什麼？這顯然是一個積極的信號，說明雙方都有意認真談，都想要達成協議，所以才有了最終的積極進展。

▲美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）



第二點，「國務院副總理劉鶴突然出現在會場」，評論指出，這兩天在社交媒體上流傳著一張圖片，繫著紅領帶的劉鶴面帶微笑，出現在7日的會談現場，對面一名美方官員顯然非常開心，似乎還正在鼓掌。

評論說，這個細節也被很多外媒所關注，認為「非常意外」，畢竟這是副部級會談，而劉鶴是副國級；怎麼看？有各種解讀，但評論認為最可靠的還是許多外媒都提到的一點，「這個非同尋常的舉動，反映的是中方對談判的重視和誠意，這也是給予美方的一種高規格禮遇。」

此外，還有一點也很有意思，評論說，就在各方焦急等待談判進展時，川普8日晚上（華盛頓8日凌晨）突然發了一則推特，很簡短、只有幾個字，「與中國的談判進展非常順利！」這說明了，這次談判雖然在北京，但美國上下都高度關注，白宮也密切追蹤事態進展，試圖第一時間向外界發出積極信號。



第三點，「這其實是一次坦誠、深入及富有成效的談判」，評論指出，按照美方公布訊息，美方期望降低對華的貿易赤字，中方也同意進口相當數量的美國農產品、能源產品、製成品、其他商品及服務。

這裡必須要看到，中國對美有巨大的順差，評論說，因此多進口一些美國的好東西，這也有助於滿足中國人民對美好生活的需求。此外，綜合各方訊息，美方在這次談判中還提出了一系列問題，涉及了強迫技術轉讓、知識產權保護、非關稅貿易壁壘、網路竊取商業機密等多項領域。

「美方提出的一些結構性訴求，乍看下似乎咄咄逼人，但仔細想，這正是我們深化改革開放所需要做的」，評論表示，事實上，在中美貿易戰不斷升級的同時，中國一直有條理地在深化改革開放，一年內4次主動降低關稅、首屆上海進博會萬商聚集，這都是証明，世界銀行最新的《營商環境報告》，中國的排名也較前一年上升了32位。

評論指出，貿易戰兩敗俱傷，沒有贏家，中國當然會受到損失，美國自然也不能全身而退；而最近包含美國股市在內的全球股市，也都發生劇烈震盪；最終，雙方還是又回到了談判桌前，通過坦誠深入的磋商，取得了積極進展。

最後評論還說，這是一場鬥智，雙方見招拆招，但真的也要向中美雙方團隊致敬，「他們這次都肩負著巨大的壓力，都展現了高超的智慧，目前的積極進展也讓整個世界大舒了一口氣」；對於最近的積極變化，「我們要保持理性，面對很可能的波折，更要保持平常心」，這才是一個成熟大國的心態；但更要看到「危機」，總是危中有機，這個世界就沒有「我們邁不過去的坎，就沒有中國人不能化為機遇的挑戰。」

▼中美貿易磋商結束，中國商務部發出聲明。（圖／商務部官網）

