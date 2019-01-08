　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲張扣扣。（圖／翻攝自封面新聞）

▲張扣扣。（圖／翻攝自封面新聞）

大陸中心／綜合報導

陝西漢中市一名張姓男子（張扣扣）為報22年前鄰居殺母之仇，去年除夕中午時拿著刀狠殺3人，令各界震驚。陝西漢中市中級人民法院今（8）日一審宣判，以故意殺人罪、故意毀壞財物罪兩罪併罰，判處張扣扣死刑。張嫌當庭表示要上訴，又稱母親死後他從未放棄報仇想法，故不後悔作案；不過對於檢方指控的犯罪事實，他均予以認可。

綜合陸媒報導，備受關注的陝西漢中「張扣扣復仇殺人案」8日上午9時在漢中市中級人民法院一審公開開庭審理。法院在下午5時許以故意殺人罪、故意毀壞財物罪對張扣扣判處死刑。

▲▼張扣扣回到案發現場向警方指認。（圖／翻攝自封面新聞）

▲張扣扣日前回到案發現場向警方指認。（圖／翻攝自封面新聞）

庭審當天，公訴人共出示10部分證據，分別從案件來源、案發現場、犯罪結果、犯罪行為的客觀性、犯罪行為的言辭性、被害人身份、犯罪預備、張扣扣犯罪後逃跑和投案、犯罪動機及刑事責任能力等方面，證明張扣扣在去年除夕當天，持刀蓄意殺害鄰居王自新父子三人、燒毀一輛小轎車的犯罪事實。

一審開庭前，張扣扣的辯護律師鄧學平向《澎湃新聞》透露，對於檢方指控的犯罪事實部分，各方均無異議，會對張扣扣做有罪從輕辯護。庭審中，張扣扣稱，20多年前，王正軍曾用木棒打死他母親，此後他的人生一直很坎坷，他也從未放棄過報仇的想法；對於檢方指控的主要犯罪事實，張扣扣均予以認可，但他也表示，未曾在王正軍倒地後對其進行二次捅刺。

張扣扣的母親汪女1996年和鄰居王自新發生口角，王自新的兒子王正軍（當年17歲）用木棍打了汪女的頭，導致汪女重傷身亡，事後王正軍被判8年徒刑。22年後的除夕中午，張扣扣突然拿了把刀衝入王家，對著王自新、王校軍、王正軍3人狂砍，導致2人當場身亡，1人重傷不治。

漢中市中級人民法院在8日下午5點多，對該案當庭宣判，最終以故意殺人罪、故意毀壞財物罪兩罪併罰，判處張扣扣死刑，並剝奪政治權利終身。

ET快訊
23歲女騎士「北投內湖」通勤！遭薇閣校車輾斃媽哭癱
快訊／猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感
快訊／自強隧道口擦撞遊覽車！女騎士「後輪輾過」慘死

關鍵字：除夕,報仇,復仇,張扣扣,陝西

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為推伺服器晶片「鯤鵬920」 號稱業界性能最強

美驅逐艦駛入西沙群島海域　解放軍南部戰區：高度戒備、嚴密監視

快訊／巴斯夫爆內鬼！6高層為2億「集體跳槽」洩陸企　台積電回應了

王岐山出席達佛斯論壇見川普？　陸外交部未證實媒體揣測

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

連賞2月大嬰巴掌咒「早點死吧」 狠媽自首竟稱：想讓丈夫早點回家

影／蔡英文不接受「一國兩制」　《環時》批：一定予以懲戒

影／習近平發開訓動員令　首次「全軍訓令」其實有跡可循

快訊／嫦娥四號「兩器」成功分離　在月背留下第一道「腳印」

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

南丫島運油輪爆炸竄火球　船員跳海「想活命」1死2失蹤

影／醉男車廂掏出「對著扶手桿尿」　乘客奔逃：差點被噴到

忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

談中美貿易戰　謝金河：台灣可扮演「窈窕淑女」讓兩方去追

華聞快遞／香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

影／他挖一坨「耳屎」噴7700元　醫生：儀器很貴，費用合理！

安海瑟薇罕見染金髮、大尺度裸身上陣！「設局謀殺老公」爆燒腦結局

泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

周慧敏玉女接班人　網友瘋團購高嘉瑜擋泥板

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

三立爆出走潮！　美女主播林楚茵4優點被挖角

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

大陸熱門新聞

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

開車把自己輾死　網驚：死神來了

華為推鯤鵬920　號稱業界最強..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海關劈腿14位女　遭爆收賄幫走..

陸春運21日登場　40天估運3..

婚照修成蛇精臉！新郎崩潰：這誰

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

清大獎學金答辯會成「學霸秀場」

關25年國賠2千萬　他嘆早被剝..

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

雙姝決戰跳舞機　「男友」竟掉出

除夕為母復仇殺鄰居　張扣扣遭判..

更多熱門

相關新聞

龍潭縱火案　翁仁賢嗆法官不夠格

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審均遭判死刑，案經撤銷發回更審。高院3日再度開庭，翁仁賢先前在庭上與受命法官曾德水多次嗆聲，這次開庭時，他拒絕起立，嗆法官「你不夠格」，賴坐在地上1分鐘。對法官詢問也全都閉眼不答。

帶糖果到學校挨罵　女童跳樓亡

離婚1個月！外遇妻哭求前夫幫報仇

除夕早睡會長皺紋　日本過年禁忌

制止色男猥褻女乘客　司機慘遭暴打

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面