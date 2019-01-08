忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

▲張扣扣。（圖／翻攝自封面新聞）

大陸中心／綜合報導

陝西漢中市一名張姓男子（張扣扣）為報22年前鄰居殺母之仇，去年除夕中午時拿著刀狠殺3人，令各界震驚。陝西漢中市中級人民法院今（8）日一審宣判，以故意殺人罪、故意毀壞財物罪兩罪併罰，判處張扣扣死刑。張嫌當庭表示要上訴，又稱母親死後他從未放棄報仇想法，故不後悔作案；不過對於檢方指控的犯罪事實，他均予以認可。

綜合陸媒報導，備受關注的陝西漢中「張扣扣復仇殺人案」8日上午9時在漢中市中級人民法院一審公開開庭審理。法院在下午5時許以故意殺人罪、故意毀壞財物罪對張扣扣判處死刑。

▲張扣扣日前回到案發現場向警方指認。（圖／翻攝自封面新聞）

庭審當天，公訴人共出示10部分證據，分別從案件來源、案發現場、犯罪結果、犯罪行為的客觀性、犯罪行為的言辭性、被害人身份、犯罪預備、張扣扣犯罪後逃跑和投案、犯罪動機及刑事責任能力等方面，證明張扣扣在去年除夕當天，持刀蓄意殺害鄰居王自新父子三人、燒毀一輛小轎車的犯罪事實。

一審開庭前，張扣扣的辯護律師鄧學平向《澎湃新聞》透露，對於檢方指控的犯罪事實部分，各方均無異議，會對張扣扣做有罪從輕辯護。庭審中，張扣扣稱，20多年前，王正軍曾用木棒打死他母親，此後他的人生一直很坎坷，他也從未放棄過報仇的想法；對於檢方指控的主要犯罪事實，張扣扣均予以認可，但他也表示，未曾在王正軍倒地後對其進行二次捅刺。

張扣扣的母親汪女1996年和鄰居王自新發生口角，王自新的兒子王正軍（當年17歲）用木棍打了汪女的頭，導致汪女重傷身亡，事後王正軍被判8年徒刑。22年後的除夕中午，張扣扣突然拿了把刀衝入王家，對著王自新、王校軍、王正軍3人狂砍，導致2人當場身亡，1人重傷不治。

漢中市中級人民法院在8日下午5點多，對該案當庭宣判，最終以故意殺人罪、故意毀壞財物罪兩罪併罰，判處張扣扣死刑，並剝奪政治權利終身。