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會見馬斯克「祝賀特斯拉上海廠開工」　李克強：中國仍是外商投資的熱土

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▲▼李克強會見馬斯克。（圖／翻攝自新華網）

▲李克強會見馬斯克。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強9日在中南海紫光閣會見美國特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），並且祝賀特斯拉上海工廠於日前開工建設。他指稱，這是中國新能源汽車領域放開外資股比後的首個外商獨資專案，希望特斯拉成為中國深化改革開放的參與者、中美關係穩定發展的推動者。

雙方在會晤期間就新能源汽車產業發展、中外科技與人文協同創新合作等議題進行交流，中方還有國家發改委主任何立峰等人出席。李克強指出，中國仍然並將長期是外商投資的熱土，歡迎各國企業擴大對華投資合作。馬斯克表示，中國的發展速度和辦事效率令人印象深刻，很難想像能在如此短的時間內完成開設一家汽車工廠，特斯拉將努力把上海廠建造成世界最先進的工廠之一，同時根據中國市場需求將產品本土化，更好實現互利共贏。

▼特斯拉。（圖／路透社）

▲▼特斯拉。（圖／路透）

特斯拉在上海的首間廠房「Gigafactory 3」7日正式動工，該廠將會生產Model 3及Model Y，並且供應給大中華地區。這座超級工廠預計2019年底完工，2020年投入量產，每周平均可以生產3000輛車，每年生產總量可達50萬輛。馬斯克對此十分重視，7日更從洛杉磯趕赴上海參加開工儀式。

值得一提的是，馬克思於2018年10月斥資9.73億人民幣，順利取得上海86萬平方公尺的土地，過程僅費時三個月。如今隨著上海廠開工，特斯拉也成為中國放寬汽車行業外資股比限制後的首個外商獨資車廠。

有分析指出，馬斯克選擇到上海設廠，原因在於考量中美貿易戰加劇的情況下，中國將美國進口的汽車關稅提高到40%，直接在中國設廠將可避免受到兩國政治角力的干擾。馬斯克此前接受央視採訪也直言，中國的改革開放確實有紮實的開放舉措，長期來看「我對中國的未來很樂觀」，中國「正朝著正確的方向發展」，特斯拉「並不困擾於市場短期的低迷」。

▼馬斯克在特斯拉上海廠奠基儀式致詞。

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