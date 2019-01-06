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連賞嬰兒巴掌咒「早點死吧」 狠媽自首竟稱：想讓丈夫早點回家

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▲湖南省衡陽市驚傳虐童案件。（圖／翻攝自微博） 

▲湖南省衡陽市驚傳虐童案件。（圖／翻攝自微博） 

大陸中心／綜合報導

湖南衡陽一名狠心母親，因丈夫不在家內心感到孤單，便瘋狂賞自己女兒巴掌，還拍下影片上傳到朋友圈；影片在網路曝光後，引起大批網友責罵並報警。當地警方表示，掌摑嬰兒女子已到公安機關投案自首，依法給予治安拘留5日（不執行）處罰，並派心理師替她輔導。

綜合陸媒報導，大陸社群平台微博近日瘋傳一段影片，曝光畫面中可見一名戴著紅帽子的嬰兒不但被女子瘋狂賞巴掌，還遭她用手摀住口鼻，看起來相當痛苦。該名女子事後將影片發到朋友圈後，引發網友群起撻伐，紛表示「不配為人母」、「這女的應該有暴力傾向」。

▲疑似施暴女子的朋友圈訊息曝光。（圖／翻攝自微博）

▲疑似施暴女子的朋友圈訊息曝光。（圖／翻攝自微博）

據衡陽市公安局5日通報，掌摑嬰兒的魏姓女子5日18時30分許，已自行至衡陽市公安局蒸湘北路派出所投案自首；魏女表示，想用打女兒的方式刺激丈夫劉某回家，並無傷害小孩的意圖。

網傳圖片顯示，一則疑似魏姓女子所張貼的文章寫道「只能說你投錯胎了！一路好走，早點死吧，但願你投下一胎不會遇到這樣像我這樣的人」。另則疑似私訊的截圖中，魏姓女子也說「死了、沒人管，我也快死了」。

消息一出，引發網友撻伐，紛留言表示「不配為人母」、「產後憂鬱了吧」、「這種人鬼也不願意回家」；也有網友認為「她老公是去哪了，麻煩回來把她綁到她老公身上」、「看了一遍視頻都不敢再點開，想哭，可憐的孩子，那麼小，那麼柔弱，好想抱抱她」。

根據當地警方最新通報，掌摑嬰兒的魏姓女子遭拘留5日（不執行）處罰，衡陽市公安局也派出心理諮詢師對其輔導；被打的嬰兒出生僅不到3個月就遭親母狠心虐待，目前身體健康，由她的奶奶帶養。

▲施暴女子接受心理諮商。（圖／翻攝自微博）

▲施暴女子接受心理諮商。（圖／翻攝自微博）

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