遭美發旅遊警示　陸外交部：盼美多做些促進互信的事

▲中美關係緊張。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國國務院3日更新針對中國大陸的旅遊警示，雖然依舊標示「提高警覺」的第二級，但這次卻明確提醒公民前往中國大陸旅行時，要謹言慎行；此外，也要注意中國任意執行當地法律。對此，大陸外交部今（4）日表示，中方始終依法保障外國公民在華的合法權益，希望美方能多做一些有利於促進兩國人民交往和互信的事。

大陸外交部今天舉行例行記者會，媒體問及美國政府發布針對中國的旅行提示，稱前往中國的美國公民應提高警惕，中國可以透過實施「離境禁令」禁止美國公民離開中國，美國公民可能在一些情況下被拘留。針對此事，有何評論？

▲大陸外交部4日舉行例行記者會，發言人陸慷回應媒體提問。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

對於遭美國國務院更新旅遊警示一事，大陸外交部發言人陸慷回應稱，我們已注意到有關報導，中方始終歡迎包括美國公民在內的外國公民來華，並依法保障他們在華的安全與合法權益，包括入出境自由，同時在華外國公民也應尊重、遵守中國法律。

陸慷也說，「在此我想指出，對極少數涉嫌在華違法犯罪的外國公民，中國辦案機關始終堅持依法公正處理，並依法保障他們的各項合法權益。坦率地講，美方發布的旅行提示是經不住推敲的。」

▲ 美國國務院3日更新赴中國大陸的旅行安全提醒，中國大陸仍列為「提高警覺」的第二級，香港則為第一級。（圖／翻攝自美國國務院官網）

陸慷表示，2018年1月至11月，美國來華人員達到230萬人次，每萬人中就有70人來華，這遠高於中方前往美國的人員比例。中國安全不安全，上述數據是有一定說服力的。相反，近年來，美方以各種理由、藉口對中國公民入境美國設置障礙，無端進行盤查，這是美方應該重視和糾正的問題；我們希望美方多做有利於增進兩國人民交往和互信的事，而不是相反。