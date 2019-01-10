中美經貿談判「延長1天」　陸商務部：時間長代表態度認真

▲▼中美貿易談判9日結束。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰暫休兵，兩國官員7日在北京舉行為期2天的「副部長級」面對面貿易談判。原本預計舉行2天的貿易談判，後來「加時」延至第3天繼續談，9日圓滿結束。大陸商務部發言人高峰今（10）日表示，時間長說明著雙方對於磋商的態度都是嚴肅、認真和坦誠的；至於下一步的安排，高峰則說，中美雙方正在保持密切聯繫。

▲美國貿易談判代表團車輛7日上午進出中國商務部。（圖／取自北京青年報）

大陸商務部發言人高峰今天在例行記者會上表示，貿易問題和結構性問題是此次中美經貿磋商的重要內容，雙方在這些領域的磋商是有進展的，增加了相互理解，也為解決相互關切奠定了基礎。

原先的貿易談判只有2天，後來雙方「加時」至第3天繼續談。對於談判時間延長，高峰回應稱，「時間長說明雙方對於磋商的態度都是嚴肅、認真和坦誠的，都在朝著落實兩國元首重要共識的方向而努力。」

▲大陸商務部發言人高峰。（資料照／CFP）

至於中美雙方下一步的磋商安排，高峰表示，此次中美經貿磋商，雙方工作團隊按照兩國元首達成的共識，廣泛、深入、細緻地交換了意見，下一步雙方團隊將繼續共同努力，按原定計劃推進磋商工作。