陸2019年「春運」21日登場　估旅客量近30億人次

▲2018年春運搶票人潮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

農曆新年將至，號稱「人類地表最大遷徙」的大陸「春運」本月26日展開，共計40天。 據官方初步預測，今年春運全國旅客發送量將達29億9000萬人次，比去年春運增長百分之0.6%；鐵路運輸估達4.13億人次，民航7300萬人次，比去年春運分別增長8.3%和12%；水運方面則是4300萬人次；道路客運24.6億人次，與去年基本持平。

大陸國家發展改革委、公安部、交通運輸部等12部門7日在北京聯合召開春運會議。發改委副主任連維良在會上表示，2019年春運將於1月21日開始到3月1日結束，共計40天；今年的春運全中國大陸旅客發送量將達到29.9億人次，比去年春運增長0.6%。

▲大陸民眾購票返鄉。（圖／CFP）

連維良說道，2018年各地區、各有關單位在交通運輸領域基礎設施建設、管理方式、服務質量等方面取得積極成效，為春運工作創造了良好條件。他也稱，「綜合研判，今年春運客運總量比上年將略有增長，出行方式更加多元化，運輸供需的總量矛盾進一步緩解，客流呈現『前緊後鬆』的特點。」

連維良還說，要健全春運工作領導機構，密切部門間的協同配合，做好道路客運班線、城市公車與鐵路、民航、水運的銜接，實現運輸方式間訊息共享，加強對惡劣天氣的應急應對，堅決防範出現大規模旅客滯留的情況。

在加強購票便利度上，連維良表示，「鐵路方面要進一步擴充互聯網售票系統處理能力，改進售票方式，強化技術防控，維護公平的網路售票秩序，公路方面要提升道路客運聯網售票服務水平，充分利用移動互聯網售票渠道，提高可售率、網售量。」

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