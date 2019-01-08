　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸2019年「春運」21日登場　估旅客量近30億人次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2018年春運搶票人潮。（圖／CFP）

▲2018年春運搶票人潮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

農曆新年將至，號稱「人類地表最大遷徙」的大陸「春運」本月26日展開，共計40天。 據官方初步預測，今年春運全國旅客發送量將達29億9000萬人次，比去年春運增長百分之0.6%；鐵路運輸估達4.13億人次，民航7300萬人次，比去年春運分別增長8.3%和12%；水運方面則是4300萬人次；道路客運24.6億人次，與去年基本持平。

大陸國家發展改革委、公安部、交通運輸部等12部門7日在北京聯合召開春運會議。發改委副主任連維良在會上表示，2019年春運將於1月21日開始到3月1日結束，共計40天；今年的春運全中國大陸旅客發送量將達到29.9億人次，比去年春運增長0.6%。

▲▼2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

▲大陸民眾購票返鄉。（圖／CFP）

連維良說道，2018年各地區、各有關單位在交通運輸領域基礎設施建設、管理方式、服務質量等方面取得積極成效，為春運工作創造了良好條件。他也稱，「綜合研判，今年春運客運總量比上年將略有增長，出行方式更加多元化，運輸供需的總量矛盾進一步緩解，客流呈現『前緊後鬆』的特點。」

連維良還說，要健全春運工作領導機構，密切部門間的協同配合，做好道路客運班線、城市公車與鐵路、民航、水運的銜接，實現運輸方式間訊息共享，加強對惡劣天氣的應急應對，堅決防範出現大規模旅客滯留的情況。

在加強購票便利度上，連維良表示，「鐵路方面要進一步擴充互聯網售票系統處理能力，改進售票方式，強化技術防控，維護公平的網路售票秩序，公路方面要提升道路客運聯網售票服務水平，充分利用移動互聯網售票渠道，提高可售率、網售量。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
吳怡霈「眼球運動」3分惹他大哭
金正恩再訪北京？韓媒：北韓列車已入中國

關鍵字：春運,旅客,人次,地表最大遷徙,大陸國家發展改革委,公安部,鐵路,搶票

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為推伺服器晶片「鯤鵬920」 號稱業界性能最強

美驅逐艦駛入西沙群島海域　解放軍南部戰區：高度戒備、嚴密監視

快訊／巴斯夫爆內鬼！6高層為2億「集體跳槽」洩陸企　台積電回應了

王岐山出席達佛斯論壇見川普？　陸外交部未證實媒體揣測

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

連賞2月大嬰巴掌咒「早點死吧」 狠媽自首竟稱：想讓丈夫早點回家

影／蔡英文不接受「一國兩制」　《環時》批：一定予以懲戒

影／習近平發開訓動員令　首次「全軍訓令」其實有跡可循

快訊／嫦娥四號「兩器」成功分離　在月背留下第一道「腳印」

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

高雄浪遭人電擊虐待整夜慘叫 身上多處焦痕...7天無法進食

陸2019年「春運」21日登場　估旅客量近30億人次

出訪非洲4國　王毅：「一中原則」在非洲大陸已是政治共識

華為推伺服器晶片「鯤鵬920」 號稱業界性能最強

劈腿14位女代購！海關被爆收賄包庇走私　他喊冤：妻子出軌想害我

王岐山出席達佛斯論壇見川普？　陸外交部未證實媒體揣測

10月大女娃排血尿…雙腎擠9顆結石　醫揭：全是「亂補鈣」惹的禍

關25年判無罪國賠2千萬　他嘆「自己最好的時間早被剝奪了」

中美經貿談判登場　陸外交部：願意在平等基礎上解決貿易爭端

影／清大獎學金答辯會成「學霸秀場」　網：只聽見滿分、滿分、滿分

重慶公車墜江後2個月　遇難者家屬：曾夢見爸爸拼命往岸邊游

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

川普推特語錄／我國假新聞是真正的反對黨　它是人民真正的敵人

400億紅包救低薪「怎麼發都不對」　月薪低、收入高還有這2情況難排富

發400億紅包給低薪族被罵爆　專家點出關鍵台灣「地下經濟」太多

電車情侶深情啾啾！大膽「吸吮蘋果肌」　閃爆乘客

受惠出貨旺季　美喆單月營收2.92億元創全年新高

世紀大發現「薯條盒」一招秒變沾醬神器！　她實測1分就悲劇…網笑歪

「胯下掏沾血棉條！」女摔角手放大招　狂塞對手嘴巴裡

亞足賽／結束6賽事4場出現爆冷　上屆冠軍澳洲暫排小組墊底

詭異怪風吹往昆士蘭！僧帽水母暴增猛漂海岸　1週內萬人遭蜇傷...沙灘急關閉

BMW衝國中操場！狂飆甩尾2圈 學生嚇壞...駕駛到案：只是無聊

大陸熱門新聞

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

海關劈腿14位女　遭爆收賄幫走..

華為推鯤鵬920　號稱業界最強..

陸春運21日登場　40天估運3..

清大獎學金答辯會成「學霸秀場」

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

關25年國賠2千萬　他嘆早被剝..

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙..

問殯儀館廁所在哪？答案讓他爆氣

海底撈電視突播A片　網：真貼心

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

陸太空計畫支出超過俄2倍！美

10月大娃腎擠9顆結石　亂補鈣..

懶人包／「301條款」引爆中美..

更多熱門

相關新聞

17輛超長版復興號上線開工

大陸鐵路版圖5日起將實施新的列車運行圖，在這次「調圖」後，開行範圍將進一步擴大，並覆蓋「長三角高鐵線」，包括成都、青島等城市到北京將更加快速；同時，17輛超長版「復興號」動車組正式上線營運，北京至南寧的G529次列車也將延長至北海，成為北京出發運行時間最長、停站最多的高鐵列車。

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

搶票預備！台鐵春節加開513列次　優惠一次看

高鐵春節票　4分鐘內狂賣4.1萬張

罰不怕　違帶肉品居高不下

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

心好累！感情出現「8跡象」快分手

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15秒

400億補助低薪族　行政院說話了

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

曹西平60歲生日「家人全沒了」

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面