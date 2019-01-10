北京模糊中美貿易磋商聲明　陸學者：才第一回合「過招」

▲中美新一輪貿易磋商結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡浩祥／北京報導

中美新一輪貿易磋商結束，相較美國貿易代表處（USTR）先披露中方願大量採購，中國商務部僅發出109字聲明，未提具體協議、內容。大陸財經學者受訪分析，中方選擇刻意模糊貿易磋商聲明，主要雙方僅「副部級」磋商，探底成分居多，「才第一回合過招」。

北京大學國際政經研究中心主任王勇接受《ETtoday新聞雲》採訪分析，中方選擇簡短、攏統的回應，意味著中美還有許多問題待談判、磋商，尤其是如何落實、執行。

談及本次磋商，王勇研判，雙方僅是「副部級」磋商，探底成分居多，不大會有具體協議、內容出台可能，可能要到「部長級」甚至更高層磋商，才會定案；換言之，這只是雙方第一回合「過招」。

王勇指出，雖說中方回應模糊，從USTR釋出消息看，可以感覺到雙方磋商過程是不錯，甚至超乎預期的。

截至目前，王勇認為，中美經貿磋商主要聚焦兩大方面，一是美國要求北京擴大進口，協助平衡雙邊貿易、減少貿易赤字。

▲中美貿易磋商結束，中國商務部發出109字簡短聲明。（圖／商務部官網）

「阿根廷「川金會」後，中美關係某種程度已趨和緩，是解決經貿問題的好時機」，他指出，北京正打算用廣大內需、市場規模來「套住」美國。

二是美國希望北京能進行經濟體制、結構改革，王勇指出，如減少政府補貼國企、對外企強制轉讓技術、網路安全等，「原則上看，美國的要求，與北京的經濟改革大方向上是一致的」。

不過，王勇也引述中國國家主席習近平在「慶祝改革開放40周年紀念會」，一席「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」強硬表述，認為北京也不是一昧妥協。

他說，北京在態度上很明確，涉及政治安全、國家利益和體制根本問題，是不能動搖的，為中美接下來幾輪的貿易磋商，畫下紅線。