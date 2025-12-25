　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台牌行動電源自燃爆炸！業者緊急召回「曝型號」：即刻停用

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Guxon｜iWALK台灣總代理唯一品牌）

▲品牌公告召回產品。（圖／翻攝自FB／Guxon｜iWALK台灣總代理唯一品牌）

記者鄺郁庭／綜合報導

又傳行動電源爆炸事故，這次還是台灣品牌！有網友表示，最近用Type-C線替行動電源充電，幾個小時後竟突然爆炸起火，並曝光他用的是GUXON的「巧方塊雙線行動電源」，驚險畫面讓他至今仍心有餘悸。事件曝光後，品牌方也緊急宣布召回特定批號產品，呼籲消費者立即停用。

行動電源品牌「GUXON｜iWALK台灣總代理唯一品牌」昨（24）日在臉書發布主動預防性召回公告，宣布針對特定批號的行動電源啟動召回機制。官方表示，因近日發生相關事件，已第一時間展開全面品質稽核與內部調查，並基於消費者安全最高原則，決定對特定產品批次提供退貨或換新服務，同時呼籲持有該批次產品的消費者「即刻停止使用」。

GUXON 在公告中指出，此次召回產品為「GFC10000 巧方塊雙線行動電源」，生產批次為「GK25004093」。官方強調，品牌始終將產品安全、品質穩定與使用者信任視為最重要的核心價值，因此在確認狀況後，立即向供應鏈進行溯源確認，並主動啟動預防性召回措施，「以確保使用安全」。

官方也清楚說明，凡是持有該批次產品的消費者，皆可申請退貨或換新服務，並請務必停止使用該行動電源。GUXON 也為此致歉表示，「我們對於此次事件所造成的不安與不便，向所有消費者致上最誠摯的歉意」，並重申「安全並非選項，而是責任」，未來將以更嚴謹的態度，確保每一款產品都經得起檢視與信賴。

發生充電自燃　全家險陷火海

該名網友在Threads表示，事發當時孩子將行動電源接上電動桌的Type-C插座充電，家人都已入睡，沒想到清晨突然傳出巨大爆炸聲，接著書桌瞬間起火燃燒。他立刻衝去查看，火勢一發不可收拾，現場相當駭人。他也強調，幸好孩子當時已經醒來，否則後果不堪設想。

原PO也上傳事發畫面，當時桌面竄出明顯火焰，周圍物品被波及，讓不少網友看了直呼太誇張。他感嘆，「真的只差一點點，如果再晚個兩分鐘，全家可能就陷入火海」，並提醒大家，行動電源充電時務必提高警覺，也建議家中最好準備滅火器，以防突發狀況。

事件引發關注後，GUXON馬上在貼文下方回應，已啟動內部調查，會全程協助處理後續。隨後，品牌於官網與臉書公告，確認型號GFC10000「巧方塊雙線行動電源」中，批號GK25004093的產品，因電芯原料供應商未經核准更換原料，在特定情況下可能產生安全風險，已即刻展開預防性召回，並提供退換服務。

網友也在留言中心有餘悸地說，「還好發現得早，沒燒到個房子，人員也平安」、「家裡真的要擺一瓶滅火器」、「我有時候都覺得這些事情最可怕的，真的不是自己家裡，最大的壓力是來自於如果燒到鄰居就真的賠不完了。」

還有消防員在下方留言，「本人消防員，鋰離子電池行動電源，起火熱失控，要馬上拿身邊的飲料或礦泉水澆水，暫時冷卻，壓制住火勢跟熱失控反應後，再用烤肉夾或廚房的電鍋防燙夾夾起來，泡在水桶中。」「高中同學是消防員，聊天時常提到：不要買自帶線的行動電源。不要在全家熟睡時充電任何東西，或是延長線接一堆電器在運行然後去睡覺。她看太多電線走火事件都是這樣。」

日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來
明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到
應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

行動電源爆炸起火品牌安全警示消防自燃充電

