　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士酒駕被吊銷汽車駕照控「不合邏輯」　法官曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

機車騎士阿茂（化名）去年4月酒駕被警方舉發，並被處分吊銷駕駛執照，3年內不得重新考領；但他控訴自己是騎車酒駕，吊銷的卻是汽車駕照，顯然不合邏輯，因此決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官表示，經查，阿茂的機車駕照在案發之前就已經被吊銷，原處分裁處吊銷汽車駕照，沒有違反比例原則，最終裁定駁回。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿茂酒駕騎車被抓，但他不滿處分是吊銷汽車駕照。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂去年4月間騎乘機車行經嘉義市西區一處路口，因有「汽機車駕駛人駕駛汽機車，於10年內酒精濃度超過標準第2次」的違規行為，被警方當場舉發，事後被裁處吊銷駕駛執照，3年內不得重新考領，還要參加道路安全講習，公布姓名、照片及違法事實。

阿茂不滿被吊銷駕照，加上擔心影響生計，於是決定提出行政訴訟。他辯稱，自己確實在10年內有2次酒駕行為，但本案他是騎機車被警方查緝，依法應當吊銷機車駕照，原處分卻裁處吊銷汽車駕照，與實際違規的車種不同，顯然不合邏輯。

不過，高雄高等行政法院法官認為，吊銷駕照的規定，立法意旨在於違規行為對道路交通秩序維持及道路交通安全已經產生較大影響，所以規定吊銷當事人持有的各級車類駕照，目的是為了限制當事人繼續駕車行駛道路的權利，屬於駕駛行為限制，並不會因為所持駕駛執照種類不同而有所差異。

法官表示，酒駕造成無數家庭破碎，大眾對酒駕已經達到零容忍的程度，上述規定雖然會限制當事人的駕駛車輛自由權利，但基於維護交通安全的重要公益，未與憲法第7條平等原則及第23條之比例原則牴觸。

法官指出，經查，阿茂的機車駕照已經在2018年間因另案違規事由而被吊銷，本案原處分裁處吊銷他的汽車駕照，並無過於嚴苛或違反比例原則，在不得考照的期間內，他仍可使用其他交通工具與方式取代原本的工作模式，應當不會對生計造成重大影響，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆餅」聖誕節熄燈

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

【爭議恐未落幕】直擊！粿粿、范姜彥豐現身法院「正面交鋒」

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

「小英男孩」涉收賄198萬　3罪起訴求刑14年

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

更多熱門

相關新聞

酒駕男「為母存錢」求延期入監被打臉

酒駕男「為母存錢」求延期入監被打臉

男子阿豪（化名）因酒駕被判刑5個月，而且檢方不同意予以易科罰金，他向法院聲明異議，希望能延期3個月，讓他可以存到6萬元供母親吃住。不過，台南地院法官認為，阿豪一再聲明異議，已經拖延5個多月，若他真的有意為母親籌錢，應當已經完成，如今卻再次使用這個理由聲請延期執行，顯然難以令人信服，最終裁定駁回。

張文剛下部隊就酒駕「酒測值0.47」遭汰除

張文剛下部隊就酒駕「酒測值0.47」遭汰除

惡男撞死人賠償完畢　裁定不國審

惡男撞死人賠償完畢　裁定不國審

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

桃園女酒駕撞圍牆　辯只喝3瓶「冰結」

桃園女酒駕撞圍牆　辯只喝3瓶「冰結」

關鍵字：

高雄高等行政法院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面