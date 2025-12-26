聖誕派對「液態氮雞尾酒」一口乾！　胃當場被撐破

▲莫斯科一名男子在活動中飲用含有液態氮的雞尾酒，導致胃部當場撕裂。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

公司聖誕節派對變調，俄羅斯莫斯科一名男子在活動中飲用含有液態氮的雞尾酒，導致胃部當場撕裂，緊急送醫搶救，目前仍在加護病房與死神搏鬥，醫師形容傷勢「極為嚴重」。

名人主廚秀液態氮 男子當場倒地

根據《鏡報》報導，這起事件發生於莫斯科一家名為Igra Stolov的料理教室。當時會場正舉辦一場公司耶誕派對，邀請了一名未具名的「名人主廚」表演所謂的「液態氮特效秀」（cryo-show）。現場賓客正享受派對氣氛之際，主廚以液態氮製作戲劇性十足的雞尾酒。

New Year cocktail with liquid nitrogen RUPTURES man’s stomach in Moscow — Baza



At a corporate party the chef told Sergey to drink a liquid nitrogen shot



‘It was nice working with you’ — he jokingly replied



Sergey required immediate hospitalization, narrowly avoiding the worst pic.twitter.com/C2sf5A0fTp — RT (@RT_com) December 24, 2025

然而，有目擊者指出，主廚並未提醒現場賓客液態氮的危險，甚至鼓勵其中一名男子立刻喝下剛製作完成的雞尾酒，他喝下酒後不到片刻，便捧腹倒地，現場眾人瞬間陷入驚慌。

胃部被「撕裂」急救 醫：狀況嚴重

男子被緊急送往加護病房接受治療，醫師發現他的胃部遭氣體急速膨脹撐破，當場撕裂，所幸及時動刀搶救，目前已恢復意識，但情況仍相當嚴重。

醫療團隊表示，液態氮若在未完全揮發的情況下被吞入，會在體內迅速氣化並膨脹數百倍，產生極大壓力，導致內出血、器官損傷，甚至胃部破裂，後果不堪設想。另有專家補充，液態氮在室溫下會劇烈沸騰，誤食可能造成內部組織凍傷，進一步惡化傷勢。

液態氮製作的飲品，必須等到氮氣完全揮發才可飲用，一旦仍殘留少量液態氮而直接吞下，將可能致命。