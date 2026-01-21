獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

記者游瓊華／台中報導

台中人愛排隊出了名，從排美食、排伴手禮到排動漫展，什麼都能排，但這回排隊的主角是一台「鋼琴」！知名音樂網紅「江老師」近日大方出借家中珍藏、價值高達300萬元的史坦威鋼琴，與百貨業者合作推出街頭快閃活動，讓民眾彈奏。沒想到名琴魅力超強，現場竟出現超長人龍，有琴迷直呼：「這輩子一定要彈一次！」

▲台中人排隊新境界！等兩小時只為300萬史坦威名琴，網友朝聖，不少人請假、翹課也要彈。（圖／記者游瓊華攝）



▲二手價也要300萬的德國史坦威手工鋼琴，在台中掀起彈琴熱潮。（圖／記者游瓊華攝）



這場快閃活動自11日展開，現場人潮多到讓業者台中三井Lalaport也看傻眼，不得不在現場設立告示牌，提醒琴迷，每人限時彈奏5分鐘、不得有其他樂器合奏等規定。

為了親手觸碰這台價值不菲的三百萬史坦威手工鋼琴，全台琴迷陷入瘋狂，不僅有台中在地人，更有大批粉絲從台北、高雄遠道而來。現場排隊盛況驚人，隊伍繞了好幾圈，平日平均要等1至2小時，假日甚至得排上3、4個小時，不少人為了圓夢，甚至不惜請假、翹班，甚至一路排到商場閉館也甘願。

網友對此紛紛驚呼：「要玩這麼大嗎？」、「居然把寶貝史坦威拿出來給大家彈，太佛心了！」、「能親手碰到史坦威是我的榮幸，翹課也要去」。現場還有不少音樂高手也默默排隊，更有家長帶著孩子來感受名琴音色，甚至出現媽媽推著娃娃車排隊、彈琴給寶寶聽的溫馨畫面。

江老師將天價名琴搬出家門，讓音樂在日常生活中發光，這場前所未有的「鋼琴馬拉松」不僅在音樂圈引起轟動，也再次展現了台中人驚人的排隊實力。