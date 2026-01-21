　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

記者游瓊華／台中報導

台中人愛排隊出了名，從排美食、排伴手禮到排動漫展，什麼都能排，但這回排隊的主角是一台「鋼琴」！知名音樂網紅「江老師」近日大方出借家中珍藏、價值高達300萬元的史坦威鋼琴，與百貨業者合作推出街頭快閃活動，讓民眾彈奏。沒想到名琴魅力超強，現場竟出現超長人龍，有琴迷直呼：「這輩子一定要彈一次！」

▲台中人排隊新境界！等兩小時只為300萬名琴　網瘋朝聖：翹課也要彈。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中人排隊新境界！等兩小時只為300萬史坦威名琴，網友朝聖，不少人請假、翹課也要彈。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中人排隊新境界！等兩小時只為300萬名琴　網瘋朝聖：翹課也要彈。（圖／記者游瓊華攝）

▲二手價也要300萬的德國史坦威手工鋼琴，在台中掀起彈琴熱潮。（圖／記者游瓊華攝）

這場快閃活動自11日展開，現場人潮多到讓業者台中三井Lalaport也看傻眼，不得不在現場設立告示牌，提醒琴迷，每人限時彈奏5分鐘、不得有其他樂器合奏等規定。

為了親手觸碰這台價值不菲的三百萬史坦威手工鋼琴，全台琴迷陷入瘋狂，不僅有台中在地人，更有大批粉絲從台北、高雄遠道而來。現場排隊盛況驚人，隊伍繞了好幾圈，平日平均要等1至2小時，假日甚至得排上3、4個小時，不少人為了圓夢，甚至不惜請假、翹班，甚至一路排到商場閉館也甘願。

網友對此紛紛驚呼：「要玩這麼大嗎？」、「居然把寶貝史坦威拿出來給大家彈，太佛心了！」、「能親手碰到史坦威是我的榮幸，翹課也要去」。現場還有不少音樂高手也默默排隊，更有家長帶著孩子來感受名琴音色，甚至出現媽媽推著娃娃車排隊、彈琴給寶寶聽的溫馨畫面。

江老師將天價名琴搬出家門，讓音樂在日常生活中發光，這場前所未有的「鋼琴馬拉松」不僅在音樂圈引起轟動，也再次展現了台中人驚人的排隊實力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷驚見高中生亮刀！旅客嚇壞
網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭
台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗
快訊／「西門町地王」遭搜索！
直升機墜阿蘇火山口內　日國交省認定「航空事故」！
快訊／新增4檔飆股...明起「抓去關」！
涉詐富商420萬　前主播薛楷莉搬出媽媽救援！當場嗆檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「孩子叫女友姑姑」真相曝光　男心碎不敢結婚！網搖頭：心態很可怕

10萬獎金徵音樂玩家！「老派Vibe」報名開跑　金曲製作人邀青年老歌新唱

北車「無差別攻擊演習」明天登場　下午2時起疏散管制

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

台中火鍋控快收！設計師千萬開溫體牛火鍋　王品和牛涮爽吃５hrs

明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔「不定時炸彈」：別留著當紀念

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

高雄車站95億商場暖身！恐龍樂園搬進轉運站　春聯揮毫添年味

快訊／15縣市低溫特報　「非常寒冷」範圍擴大

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

「孩子叫女友姑姑」真相曝光　男心碎不敢結婚！網搖頭：心態很可怕

10萬獎金徵音樂玩家！「老派Vibe」報名開跑　金曲製作人邀青年老歌新唱

北車「無差別攻擊演習」明天登場　下午2時起疏散管制

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

台中火鍋控快收！設計師千萬開溫體牛火鍋　王品和牛涮爽吃５hrs

明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔「不定時炸彈」：別留著當紀念

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

高雄車站95億商場暖身！恐龍樂園搬進轉運站　春聯揮毫添年味

快訊／15縣市低溫特報　「非常寒冷」範圍擴大

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

生活熱門新聞

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔：不定時炸彈

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

0度線來了！　非常接近寒流

更多熱門

相關新聞

台中LaLaport改裝迎歲末　攜手NET邀百位心障青年封館選新衣

台中LaLaport改裝迎歲末　攜手NET邀百位心障青年封館選新衣

台中LaLaport在開幕近三年後近日完成南館的大規模改裝，並以「Renewal Open」為主題迎接新年度。業者表示，此次改裝引進更貼近日常生活的品牌，並在正式對外開放前，特別與公益團體合作，舉辦封館送暖活動，與在地社會共榮。

LaLaport高雄今上樑　最快明年第4季開幕

LaLaport高雄今上樑　最快明年第4季開幕

YTR江老師激動哭了！

YTR江老師激動哭了！

YTR江老師解放比基尼「自信曬出妊娠紋」！

YTR江老師解放比基尼「自信曬出妊娠紋」！

高雄衛武營旁百米擎天宅「京城舞極」　正義車站＋雙捷運＋LaLaport商圈未來可期

高雄衛武營旁百米擎天宅「京城舞極」　正義車站＋雙捷運＋LaLaport商圈未來可期

關鍵字：

LALAPORT史坦威江老師街頭鋼琴

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面