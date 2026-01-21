　
    • 　
>
生活 生活焦點

快訊／15縣市低溫特報　「非常寒冷」範圍擴大

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（21日）下午4時38分針對15縣市發布低溫特報，因今至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今、明兩天苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報
影響時間：21日下午至22日晚上
＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
＊黃色燈號(寒冷)：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市
 

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其表示，由於環境水氣偏多，今天基隆北海岸、宜蘭容易有降雨情形，北部、東半部都有零星短暫雨，中南部多雲到晴，北部及東半部整天寒冷，中南部留意日夜溫差。

持續受強烈大陸冷氣團影響，今晚到明天清晨北部及宜蘭低溫10至12度，局部地區不排除有8、9度，其他地區普遍都有12度以下。他指出，強烈大陸冷氣團影響到後天，周六冷氣團減弱，溫度逐漸回升，下周二又有一道鋒面通過，東北風又會增強。

資料來源：氣象署

