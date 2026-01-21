台中火鍋控快收！設計師千萬開溫體牛火鍋　王品和牛涮爽吃５hrs

▲室內設計師林育文來自台南，因為對家鄉「溫體牛」的滋味念念不忘，決定砸下千萬元重金裝潢，在台中打造溫體牛全新品牌。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中火鍋戰線再度升級！台灣火鍋市場年產值突破400億大關，這回台中又迎來新品牌。從事室內設計十餘年的台南囡仔林育文，因為對家鄉「溫體牛」的滋味念念不忘，決定砸下千萬元重金裝潢，在台中打造全新品牌，要讓中部老饕不用跑台南，也能吃到鮮牛美味；此外，王品集團旗下的「和牛涮」也祭出超強優惠應戰，即日起至6月30日，周間５小時吃到飽，搶攻消費者荷包。

「牛境」老闆林育文透露，特別親自前往嘉義挑選高品質乳牛，每天現宰後直送店內。這些未經冷凍的鮮肉保持了最自然的生理水分，肉質軟嫩多汁，只要入鍋涮煮三秒，就能品嚐到原汁原味的鮮甜。店內湯底更是一大亮點，提供「濃郁紅燒」與「香麻帶勁麻辣」兩種風味的鴛鴦鍋，讓層次感瞬間拉滿。

▲店內還提供專業桌邊服務，由專人當場為新鮮牛肉「斷筋膜」。（圖／記者游瓊華攝）



除了火鍋，店內的熱炒，包括獨家調製醬汁的「泰式酸辣涼拌牛」，以及鹹香下飯的「金沙苦瓜牛肉」都是必點。店內還提供專業桌邊服務，由專人當場為新鮮牛肉「斷筋膜」，很打中老饕的心。

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」。（圖／王品集團提供）。



火鍋市場競爭激烈，王品集團旗下的「和牛涮」也祭出超強優惠應戰。即日起至6月30日，周一至周四晚上9點後用餐，營業時間直接延長至凌晨2點，讓肉控們的「嗑肉戰線」最長可達5小時，是宵夜族的一大福音。