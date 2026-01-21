明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫仍下探8度，北部及東半部有明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區要留意局部大雨，高山也有降雪機率。周末冷空氣逐漸減弱，下周二又有一波東北季風影響，北部又會略為降溫。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後天強烈大陸冷氣團影響，溫度偏低，明天水氣多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭及花蓮有短暫雨，竹苗、台東、恆春及中部山區也有零星雨。後天降雨趨緩，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮仍有局部短暫雨，台東、恆春及中部以北有零星雨，中南部多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴欣國指出，周六強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻影響，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、大台北山區、宜花東及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周日、周一天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨。下周二至周三另一波東北季風影響，北部、東北部有局部短暫雨，花東及中部山區為零星雨，其他多雲到晴。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，明天西半部及宜蘭低溫10至12度，局部地區有8至9度機率、高溫13至15度，花東低溫14至16度、高溫16至18度。後天低溫略為回升，周六至下周一各地明顯回溫，北部20至22度，中南部22至24度，夜晚清晨西半部14至16度，要留意日夜溫差大。下周二北部高溫略降為19至20度，低溫14至16度。

賴欣國也說，明天基隆北海岸、東半部及恆春有長浪；下周日至周一中南部夜晚清晨有局部霧或低雲。另外，明、後天3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。