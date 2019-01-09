毛小孩也要平安過好年！專家叮嚀注意5大狀況　避免走失、生病

▲動督盟強調，過年期間一定要特別留意5大狀況。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟今（9日）舉行記者會強烈呼籲，家有「毛小孩」的家庭，年關將至，一定要特別留意5大狀況，其中過年除容易過食、亂食、忘食引發腸胃炎等疾病外，大家最常忽略的是「鞭炮聲」，有不少案例都顯示狗狗突然被嚇到，因此走失或產生各種狀況。

動督盟執行長何宗勳指出，根據農委會調查，台灣毛小孩數量已超過177萬隻，但家庭養寵物雖然破百萬以上，相關食、衣、住、行等福利和權利還是非常匱乏，尤其過年要到了，不少毛家庭會出遊，到處吃喝玩樂，卻忘了狗狗後續的照顧、需求。

▲▼專家表示，鞭炮聲很容易嚇到狗狗。（圖／記者許展溢攝）

狗狗行為訓練師Dog老師全能發展學堂校長熊爸，列舉過年期間毛小孩「5大行為反常問題」，包括「鞭炮驚嚇」，許多毛小孩因害怕巨響，嚴重的甚至會弄傷自己，其次「旅行交通」，許多狗狗搭車都會非常焦慮，造成嘔吐、流口水和挫折哀號狀況。

熊爸表示，第3是「飲食」，過年期間飼主們常吃大餐，順便也讓毛小孩享用，造成毛小孩挑食行為，引發身體健康問題，還有「情緒過度激動」，由於這段時間，會有親戚朋友前來拜訪，或帶毛小孩出去拜年，都容易造成狗狗過度興奮或緊張而產生壓力，有時更會發生攻擊行為。最後則是「分離焦慮」，由於年節期間和主人相處時間久，但假期結束，主人恢復正常作息，也會讓毛小孩深感分離的焦慮。

▲▼交通運輸部分，中、大型犬幾乎沒交通工具可搭，且寵物旅館的選擇也是一大課題。（圖／記者許展溢攝）

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中也表示，過年大家最常吃火鍋，毛小孩也跟著一起吃，建議還是吃飼料好，因為醫療上最常見到的就是過食、亂食、忘食引發腸胃炎，或天寒凍傷，尤其年節常常各地常常會聽到鞭炮聲嚇，很多狗狗都會嚇到送急診，導致車禍、走失等。

▲立委陳曼麗、吳思瑤和王育敏出席力挺，呼籲農委會能提出相關措施。（圖／記者許展溢攝）

立委陳曼麗、吳思瑤、王育敏，及市議員、獸醫師楊靜宇和藝人李宓等人也到場力挺，並提出相關單位應給狗狗好的活動、環境空間，尤其交通運輸部分，中、大型犬幾乎沒有交通工具可以搭乘，也都禁止，且寵物旅館的選擇也是一大課題。

▲李宓表示帶狗狗出門有很多物品都必須帶，如急救包等。（圖／記者許展溢攝）

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，交通問題，會再和相關部會研擬，農委會也會和縣市政府配合設立寵物公園，但其他如寵物住宿過年期間，業者是否也會休假等問題，農委會都會再研擬相關措施並跟業者溝通。