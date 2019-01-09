年節禮盒網路熱搜激增9倍　公益伴手禮愛心大爆發

▲Yahoo奇摩觀察，今年公益伴手禮買氣大爆發，包括愛不囉唆、華山老人基金會等愛心年菜及伴手禮都熱賣。（圖／Yahoo奇摩提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年時間逼近，不只年菜預購買氣熱，新春送禮需求也逐漸增加，網購伴手禮的搜尋熱度在近一個月就激增了9倍，而各家電商也推出各款式應景年節禮盒，讓消費者可以一站購足，從伴手禮銷售狀況來看，除了品牌禮盒搶手，今年的公益伴手禮買氣大爆發，民眾辦年貨也送愛心，選擇購買公益團體銷售的伴手禮贈送親友。

Yahoo奇摩超級商城祭出在地好貨節，「年貨一條街」跨店消費滿3000元折500，12月開賣至今業績較去年同期成長4成，而今年特別觀察到，公益伴手禮銷售市況非常熱絡，其中茶葉餅乾組已賣出近千組、愛不囉唆的新品養身雞湯平均一天可賣出兩隻雞，是賣最好的前兩名。另外，購物中心攜手華山老人基金會合作年菜募資，讓弱勢獨居長者也能享用溫馨佳餚過好年，活動自1/3開跑後，像是目標100組的八珍海鮮羹及一品封肉都已達到募資門檻，目前僅少數年菜品項未達標，但也顯現出參與的愛心民眾相當熱烈。

其他電商平台也強打應景年節禮盒，東森購物今年除了集結新東陽、奇華等人氣禮盒，另上架團購網熱賣的小潘鳳凰酥、不二家蛋黃酥等提供選購，若從銷售狀況分析，消費者偏好烏魚子禮盒與紅豆食府甜品禮盒。

生活市集也從站內數據發現，近一個月以來年節伴手禮的搜尋熱度較前月激增9倍，其中以養生補品、品牌禮盒最受歡迎；蝦皮購物則是公布多款熱銷伴手禮，以「盛香珍年節限定蒟蒻禮盒」、「臻御行雪花餅」、「《紅豆食府》團圓小禮盒」最受喜愛，尤其「臻御行雪花餅」銷量較平日成長近3倍，顯見國人在挑選伴手禮時注重多元口味以及精巧包裝。

▲伴手禮前3大熱銷排行之一「臻御行雪花餅」。（圖／蝦皮購物提供）

另外，樂天市場觀察，伴手禮商品相關關鍵字搜尋量已較上月同期成長4成，而站上也特別推薦港記酥皇蓬萊摩沙翡翠綠豆糕、唐墨烏魚子豪華三圓筒禮盒、可味肉鬆肉乾花開旺旺禮盒、豬年賀歲綜合拌麵禮盒、豬事順心辻利雙茶米香餅禮盒等，迎合民眾過年時送禮或自用的需求。

▲榮登2019年菜評比點心類第2名的港記酥皇翡翠綠豆糕，去殼後的綠豆仁細細研磨成綠豆蓉，提升綠豆糕的口感層次，口感綿密滑順。（圖／樂天市場提供）