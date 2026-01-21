高雄車站95億商場暖身！恐龍樂園搬進轉運站　春聯揮毫添年味

▲高雄車站B1下沉式廣場24日起連續兩個週末舉辦迎新春活動。（圖／環球購物中心提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄車站「專用區四、五及商四」公辦都更案由冠德建設取得經營權，旗下環球購物中心（Global Mall）將投入95億元重金，打造車站型商場，目標2028年完工開幕。為提前完成市場佈局，環球購物中心已承租高雄車站B1下沉式廣場，規畫於24日起連續兩個週末舉辦迎新春活動，將恐龍樂園搬進轉運站，並結合國寶級傳統工藝，為返鄉人潮預熱年節氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲環球購物中心將入住高雄車站，規劃地上10層、地下3層商場（白色建築）。（圖／記者姜國輝攝）



高雄車站位於南北發展軸線核心，兼具高鐵、台鐵及捷運三鐵共構優勢，10分鐘可直達左營高鐵站，是串聯產業、交通與生活的重要門戶。環球購物中心此次將投入95億元開發，商場位於站西路側白色建築，規劃地上10層、地下3層，樓地板面積約5萬3000坪，預計今年3月正式簽約後啟動招商，目標在2028年開幕營運，未來高雄車站將是繼南港、板橋、新左營車站後，第4座台鐵共構的車站型商場。

為提前完成市場佈局，環球購物中心採取前哨站策略，已承租高雄車站B1下沉式廣場，初期規畫於每週末固定舉辦市集活動，將轉運空間聚攏人流注入生活感，並分析週末活動消費軌跡，搶在2028年商場營運前培養在地消費族群黏著度。

▲高雄車站B1下沉式廣場未來可能周周有活動。（圖／記者許宥孺攝）



迎接農曆春節，Global Mall環球購物中心今年就攜手高雄車站，24日起連續兩個週末，在高雄車站B1下沉式廣場舉辦《大開眼界》迎新春活動。首週以「大喜臨門」為主題，24日將邀請書法名家陳世憲老師現場揮毫，挑戰極限尺幅春聯並懸掛於廣場中央，並發送限量200份春聯；現場更打造了3.5米高大天燈，規劃許願區讓民眾寫下新年新希望。

25日則由國寶級陀螺達人阿海師接力，帶來精彩的「超大陀螺」表演，讓民眾近距離感受台灣傳統童玩的魅力。此外，B1北廣場將同步化身恐龍樂園，透過 2 米高穿戴式機械恐龍、全息投影技術與紙迷宮，讓現代科技與遠古生物在車站空間交織，打造極具張力的親子互動區。