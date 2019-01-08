防範豬瘟竹市盤點廚餘豬　輔導蒸煮殺菌防堵疫情

▲竹市針對市內12戶廚餘豬進行盤點，其中1戶改吃飼料，1戶退場，餘10戶皆備有蒸煮設備，同時強力輔導養豬戶針對廚餘務必蒸煮至90度1小時，以徹底殺死病毒，全力防堵疫情。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府為防堵豬瘟疫情，8日由副市長沈慧虹率局處首長北上出席行政院長賴清德主持「防範非洲豬瘟疫情規劃廚餘去化會議」，新竹市政府盤點市內有12戶廚餘養豬戶，飼養約1000頭黑豬，市府跨局處組成聯合稽查小組，全面清查廚餘養豬戶，在積極輔導之下，其中1戶改吃飼料，餘11戶皆備有蒸煮設備，同時強力輔導養豬戶針對廚餘務必蒸煮至90度1小時，以徹底殺死病毒，全力防堵疫情。

沈慧虹副市長8日與局處首長北上，參加行政院賴清德院長主持的「防範非洲豬瘟疫情規劃廚餘去化會議」，協調因應未來若全面廚餘戶改飼料養豬，廚餘將如何處理與因應。市府也將舉行跨單位「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，跨局處共同演習，模擬未來若發生疫情，為避免疫情擴散，將進行自通報、撲殺、消毒等一連串防疫措施，使防疫工作滴水不漏。

市府也已成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，並自即日起受理農民申請，以協助不再飼養豬隻農民自願辦理離牧工作，並依行政院農業委員會所頒佈標準補助符合相關條件農民，相關資料也可在農委會官網下載，其中退場獎勵金補助20萬至50萬元，還有針對畜舍面積補助關費用。

另關於輔導畜牧場轉以飼料取代廚餘飼養，中央補助畜牧場每場補助頭數以牧場登記證獲飼養登記證之登記頭數為上限，每頭最高補助額為2200元，申請補助日自即日起至3月31日前截止。

市府將持續積極辦理養豬場防疫工作，除加強養豬業者之教育宣導，定期派消毒車消毒養豬場周邊道路、訪視養豬場消毒及豬隻是否有異常狀況。同時加強宣導，請各養豬場負責人及特約獸醫師遇疑似疫情，務必第一時間通報1999或防疫專線03-5234853。

動保所表示，已透過各項管道，向民眾持續宣導不購買、不攜入境外豬肉及加工製品，也再次呼籲民眾，如發現來路不明的境外豬肉及加工製品，不要隨意棄置，應立即撥打防疫專線通報。