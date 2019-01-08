檢驗出爐桃園無非洲豬瘟　但「放水流死豬」14天內有14頭

▲檢驗報告出爐，桃園未發現非洲豬瘟。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動保處8日指出，6日在大溪與平鎮區邊界浮筧街旁灌排大渠，發現的2頭死豬案，動保處所送驗的檢體，農委會畜衛已通知檢驗結果為非洲豬瘟陰性。不過，由動保處今天在市府官網設置的「非洲豬瘟防疫專區」，赫然發現近半個月來，被放水流的死豬多達15頭，尚不包括3隻放水流的死狗。

桃園市大溪與平鎮區邊界浮筧街旁灌排大渠，6日下午三點半左右，有民眾發現被丟棄在灌排大渠內的死亡黑豬，經通報防疫人員穿著防護衣到場消毒處理；市議員詹江村獲報後，也到場並在臉書開直播，傳送檢疫人員處理2頭豬屍的過程，始引發民眾關切。

▲桃園未發現非洲豬瘟，但放水流死豬14天內有14頭。（圖／擷取自詹江村議員臉書）

由於詹江村直播桃園死豬放水流事件，議長邱奕勝在市議會接受詹江村的臨時動議，要求市長鄭文燦重視，桃園市政府農業局自7日起，於市府動物保護處官網設置「非洲豬瘟防疫專區」，未來將持續即時公開個案處理狀況、檢驗結果及相關防疫資訊，維護市民知的權利。

詹江村說，以目前國內發生的死豬，並沒有非洲豬瘟的疫情，顯示疫情有受到控制，但對於丟棄死豬的業者，希望相關單位能夠嚴察。