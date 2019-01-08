金門死豬被質疑「政府自導自演」　農委會報案追查郭姓網友

▲海巡去年年底在金門金沙鎮田埔岸際發現死豬，確認感染非洲豬瘟。（圖／第九岸巡隊提供，下同）

生活中心／綜合報導

日前有網友在臉書發表「金門死豬是政府自導自演」的文章，同時提出5點質疑，農委會防疫檢疫局7日正式行文至台北市政府警察局中正第二分局，依違反社會秩序維護法進行偵辦。農委會指出，面對防疫的非常時期，惡意的造謠不僅擾亂民心，更打擊防疫人員的努力，民眾應該共同抵制造謠行為。

農委會表示，於1月5日晚間接獲檢舉，有民眾在臉書不實指控去年12月31日金門發現的海漂死豬是政府自導自演。農委會了於當日晚間嚴正駁斥該不實訊息、強烈譴責之外，並於昨日晚上正式行文台北市警察局中正二分局進行偵辦。

▲檢驗結果為陽性，引發台灣民眾恐慌。

農委會表示，民眾散布的不實訊息，足以造成不特定多數人對非洲豬瘟防疫資訊的錯誤判斷，嚴重干擾防疫工作，更可能引發防疫漏洞，已構成違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰：......五、散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」之要件。



農委會指出，惡意與造謠的仇恨性言論，是對民主國家言論自由的嚴重傷害。上述不實的言論與指控，不僅完全違反事實，也嚴重打擊全體防疫人員的努力。農委會也呼籲民眾共同抵制這種造謠的行為，持續配合政府的防疫作為，共同保護台灣養豬產業。