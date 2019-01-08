非洲豬瘟防疫大作戰　盧秀燕：「市府已做好萬全準備」

▲台中市長盧秀燕主持市政會議，強調針對非洲豬瘟，市府已做好完全準備，民眾勿過度恐慌。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府已成立緊急應變中心防範非洲豬瘟，市長盧秀燕8日在市政會議中對此表示，「市府已做好萬全準備」，已要求相關局處配合中央防堵豬瘟，將全力幫助豬農共同預防豬瘟入侵，也讓他們不要過度恐慌。

台中市府8日上午召開市政會議，由農業局長蔡精強以「 台中市因應非洲豬瘟防疫」做 專案報告，說明市府針對豬瘟所做的應變措施。

市長盧秀燕表示，「防疫視同作戰！」市府已成立緊急應變小組，由她擔任召集人。她要求相關局處務必配合中央政策，並盡全力輔導養豬農友阻絕疫情，「市府已做好萬全準備」，請民眾不要過分恐慌。

▲▼市府人員前往養豬場查訪，了解現場設備並宣導非洲豬瘟防疫措施。（圖／台中市政府提供）

農業局長蔡精強則說，非洲豬瘟只會感染豬，不會感染其他動物及人；病毒可藉由肉類製品、廚餘、豬隻排泄物及運輸車輛傳播，攝氏90℃以上並蒸煮超過1小時可殺死病毒。台中豬隻畜牧場共239戶，飼養約10.6萬頭豬，廚餘養豬戶約計194戶，佔全市總養豬戶數81%，使用廚餘飼養的豬隻約計5.5萬頭，佔全市總頭數52%。

蔡精強說，市府已針對肉品市場、豬場進行消毒宣導及自衛防疫訪視，已達 2703場次，同時也辦理32場毛豬產銷班會、講習會宣導。

他表示，為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，動保處也與環保局合作，針對194戶廚餘養豬戶進行聯合稽查，已於去年12月底稽查完畢，每家廚餘養豬戶均有高溫蒸煮設備。目前中央尚未宣布禁用廚餘養豬，但未來若中央禁止，針對廚餘去化，環保局將加強宣導民眾儘量減少廚餘產生，6月前可先利用焚化爐將廚餘去化，6月之後則可運送至外埔綠能生態園區處理。

未來若真有出現豬瘟疫情，豬隻屍體將以就地掩埋為優先，若場地不足供掩埋時，則以公有焚化爐焚化方式處理為原則。動保處也配合中央政策，將持續宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高2200元，即日起至3月31日可向各區公所申請。

蔡精強說，非洲豬瘟如入侵將衝擊民生及養豬相關產業鏈，農委會評估約造成2000億元損失，台中市養豬產業損失約22億元。他提醒民眾，廚餘再利用於餵飼豬隻，務必落實高溫蒸煮規定，期盼共同防疫，保護養豬產業。