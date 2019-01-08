踩煞車不發紅包！預算明年才編　施俊吉：處理方向將會是從長計議

記者賴于榛／台北報導

總統蔡英文元旦談話要求將稅收超收紅利分享給弱勢，經過一週討論與規劃，行政院副院長施俊吉、財政部長蘇建榮、行政院發言人Kolas Yotaka8日召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會。Kolas指出，政院已經停止「發放現金紅利」的討論方向，施俊吉也強調歲計賸餘的處理方向將會是從長計議，謹慎周延，會多聽立法院與社會意見。

▲施俊吉召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會。（資料照／記者張一中攝）

Kolas記者會上率先澄清，近日討論之多，會議中也有大大小小的提議，但從來沒有任何一案是定案的，可很多媒體關切，甚至媒體會用肯定句來報導方案，因此政院再次說明，昨天沒有召開此案的定調會議，並停止討論以發放現金紅利的方向，因為這個計畫必須從長計議，必須合法合理使用，確實給總統所指的弱勢人選。

施俊吉則強調，稅計賸餘的使用方法將是一次性，處理方向將會是從長計議，謹慎周延，會多聽立法院與社會意見，謹慎溝通，主要是為了促進經濟發展、照顧弱勢以及為非洲豬瘟預防留下經費。

對於外界多所揣測方案走向，施俊吉表示，本案不會舉債、不會破壞財政紀律、本案絕對不是負所得稅，外界報導是屬子虛烏有，也不是劫貧濟富，是要照顧弱勢，本案也不是發消費券。

從長計議部分到底要多久，施俊吉則說，今年度預算已經審查到一半，歲計剩餘的規劃將在明年度編列。



▲行政院。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）