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快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

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▲▼總統蔡英文出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文6日深夜在臉書發文，除了謝謝網友外，也盼一起為台灣製造更大聲量。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文6日深夜11時30分許在臉書發長文，向網友表示滿滿感謝。她也稱，新的一年，「我們要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量；台灣的聲量一定要大，這是今年最重要的事。」

蔡總統在文中說道，「選後到今天，檢討跟反省其實從沒有停過。同時我們積極面對國家的挑戰，像是提升非洲豬瘟的防疫作為。而元旦後一系列的兩岸議題，身為總統，我全力捍衛台灣的立場。」

她表示，忙到現在，今天才能花一些時間看大家的留言跟訊息。支持真的很多、很溫暖，當然也有希望我們做得更好的直接意見。無論如何，很謝謝各位花時間寫訊息給我，謝謝你們。

▲總統蔡英文6日深夜在臉書發文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲總統蔡英文6日深夜在臉書發文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

提及台灣當今政治現況，蔡英文稱，「民主不是天上掉下來的，現在每個台灣人都可以自由表達意見和想法，是一代代台灣人努力爭取而來的。許多民主前輩在戒嚴時期不怕生命危險，只為了爭取言論自由與民主制度。所以，當我們呼吸自由空氣時，不能忘記過去這一段民主奮鬥的歷程，更要謝謝眾多有guts的前輩們，當年衝破戒嚴體制。」

蔡總統說，每個時代都有屬於自己的任務，現在我們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活。面對新的國際局勢，民主的挑戰從來不會少。但我要謝謝每一位願意為台灣發聲的你們，不管只是按個讚、留個言，或是把文章分享出去，都是我們為台灣發聲的方式。

此外，蔡總統也提到，新的一年，要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量；個人的聲量大小一點都不重要，但是台灣的聲量一定要大，這是今年最重要的事。她也在文末hashtag稱，「清華Fumi拜託保重身體不要感冒了」。

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關鍵字：蔡英文,非洲豬瘟,台灣聲量,同溫層,防疫,兩岸關係

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