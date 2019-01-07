網造假習近平「九二共識是一國兩制」　羅智強：怕蔡英文被關3天





▲羅智強表示，有人造假習近平的話，製造假截圖附和蔡英文言論。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平2日發表對台談話，直指「中國人不打中國人」，並提出探索一國兩制的台灣方案；總統蔡英文則不甘示弱回擊，強調「不接受九二共識」、「反對一國兩制」，贏得許多網友支持。然而現在卻有造假習近平言論的圖片流出，引來國民黨北市議員羅智強批評，蔡英文要不要好好查查、抓去關三天？只怕第一個要關的就是蔡英文。

習近平2日上午10點在北京人民大會堂上發表《告台灣同胞書》，直指「中國人不打中國人，我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。兩岸同胞要共謀和平、共護和平、共用和平。」

蔡英文則回應，台灣始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。今天對岸領導人的談話，證實了疑慮，「在這裡，我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是台灣共識」。

蔡英文反對一國兩制的言論，獲得部分網友大讚，然而網路上也開始出現假新聞，直接修改習近平的話，將「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事」改成「九二共識就是一國兩制，九二共識沒有中華民國」。

羅智強對此批評，「在習近平的談話中，九二共識和一國兩制，根本兩回事。蔡英文和陳其邁塞話栽贓習近平説的九二共識就是一國兩制，是消滅中華民國，馬上就一堆假截圖附和。」

羅智強強調，「這類的假新聞，請問蔡總統，要不要請貴團隊好好查查？抓起來關三天？哦，我忘了，真要抓去關三天，第一個要關的只怕是蔡英文和陳其邁啊....」。