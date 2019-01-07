蔣萬安挺蔡英文反一國兩制　徐永明讚爆：直接打趴一堆國民黨人

▲立委徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文針對兩岸關係向大陸主席習近平喊話不接受九二共識、反對一國兩制，受到國人讚賞，國民黨立委蔣萬安也在政論節目中認同蔡英文說法。對此，時代力量立委徐永明大讚蔣萬安，「直接打趴馬朱等一堆看習大大臉色的國民黨人。」

徐永明讚蔣萬安「不甩習大大臉色，這才是國民黨世代交替」，對內政策，作為在野黨當然要強力監督執政黨，但對外立場，不分朝野則要一致，捍衛台灣主權。尤其，面對習近平探索「一國兩制」的台灣方案這個明確統戰目標，國民黨難道還要拿「九二共識」自我欺騙、假裝沒事嗎？蔣萬安發言，直接打趴馬朱等一堆看習大大臉色的國民黨人。

徐永明也提到，國民黨最近在談世代交替，相較於連勝文是以年齡分界的制式說法，蔣萬安近日對於中國態度的發言，引發台灣社會迴響，反而給外界一股新氣象，這足以證明國民黨需要的不只是年輕人，而是面對中國欺壓時，能與台灣人民共同捍衛國家核心利益的政治領袖。

蔣萬安在政論節目中表示，蔡英文元旦文告提出的4個堅持都是正確的，且「絕對無法接受習近平定義九二共識為一個中國、一國二制」、「無法接受習近平主張的，可以與台灣各政黨團體代表人物進行民主協商，因為這否定中華民國政府治理的客觀事實」。

蔣萬安強調，對於主權這個事實，是不容退讓，蔡英文的談話是讓對岸去正視中華民國存在的事實；另一方面，蔡英文在談話中沒有提出對2018年九合一大選敗選的檢討，以及和平處理兩岸關係的具體作法有點可惜。

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者徐政璿攝）

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