口譯哥赴美當外交官幫2020？黃暐瀚：蔡英文要聯美抗中

▲趙怡翔。（資料照／趙怡翔臉書、記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔赴美國助代表處擔任政治組長，掀起議論被諷為「管媽女婿2.0」。對此，資深媒體人黃暐瀚在節目《關鍵時刻》指出，總統蔡英文破例用趙怡翔的原因，就是要為2020總統大選布局她要聯美抗中，所以一定要找一個信得過的人。

由於趙怡翔沒有任何外交經歷、也沒有任何有關外交的相關訓練，因此引發抨擊。黃暐瀚表示，這代表蔡英文已經在布局2020的總統大選，「2020總統大選要到了，台灣有志總統大位的候選人都要出訪美國，此時一定都要經過駐美代表處，而且小英要聯美抗中，她身邊一定要一個信的過的人」！

黃暐瀚提到，現在的蔡英文非常需要美國的幫忙，所以她要派她最相信的人，因為接下來，台北市長柯文哲和前新北市長朱立倫，兩位未來可能的總統人選都會去美國，所有台灣的總統候選人都要經過駐美代表處。

黃暐瀚也說，雖然國家有培養出許多優秀的外交官，但是蔡英文卻捨棄這些優秀人才，就是要放自己最信任的人，這就是趙怡翔為什麼要去美國的原因，黃暐瀚玩笑的說，跟對主子，比什麼都重要，外交特考算什麼！

外交部長吳釗燮，強調趙怡翔在台灣外交圈的表現是有目共睹，而目前確認趙將接任政治組組長，也解釋，外交部駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質。

趙怡翔兩年前在總統就職典禮上擔任主持人，因為一口流利的英文讓人印象深刻，被大家封為「口譯哥」。

▲ 總統蔡英文。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）