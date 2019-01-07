蔡英文宣示2019年施政3大主軸：拼民生、護民主、守主權

▲總統蔡英文。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日上午接見「107年度全國模範公務人員代表」時表示，因應國際和國內局勢變化，今年會以「拼民生、護民主、守主權」作為施政目標，盡力替台灣人民謀求最大的福祉。

蔡英文向模範公務人員代表表示，身為公務人員，最重要的使命是本於職責、熱心為民眾服務。在科技日新月異，社會快速變遷，如何在工作崗位上持續學習、不斷創新，也是需要面對的挑戰。

蔡英文提到獲選代表與優良事蹟，包括立法院尹章中處長，協助建立「國會頻道」的議事轉播，導入手語翻譯系統，並且完成國會頻道手機上線，現在一般民眾接觸國會議事資訊越來越方便，這是國會改革的重要成果。

蔡英文也提到行政院災害防救辦公室王怡文副主任，致力於倡議和推動「跨域整合強震即時警報系統」，在地震發生時，大家手機即時、甚至可以提前1到2秒收到的警報訊息，就是她協調促成的。

蔡英文指出，過去2年多來，政府大力推動的社會住宅政策，也有一位重要推手，就是內政部營建署朱慶倫組長。在他的參與下，《住宅法》的修法以及社會住宅興辦計畫、包租代管等配套措施的實施，都逐漸累積成果。

至於面對國際和國內局勢的變化，蔡英文承諾，會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉，「也期許全體文官同仁克盡職守，在各自的專業崗位上，繼續努力為臺灣打拚。」