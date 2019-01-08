水龍頭台語唸「水得逃」錯了嗎！　她被圍攻求助...全台網聲援

▲水龍頭。（圖／記者袁茵攝）

網搜小組／綜合報導

台灣各地都有屬於自己的閩南語方言，有的人從小到大都生活在同一環境，因此可能會以為自己家鄉的說法才是對的。一位網友日前就在臉書表示，由於自己「水龍頭」的台語發音被其他同事糾正，因此上網發問。結果證明全台各地還是有很多人的唸法和他一樣，並沒有所謂標準答案，可以溝通理解就好。

一位來自南部的網友在臉書「爆廢公社」中表示，她日前和同事討論到「水龍頭」的台語怎麼唸，其中宜蘭和台中的同事直譯「水伶逃」，高雄和嘉義同事唸「水澤逃」，唯獨自己是唸「水得逃」，卻被其他人說是錯的，讓她非常不解，因此上網發文求助。

對此許多網友都跳出來表示和原po的唸法一樣，「我也是水得桃欸，雲林」、「水得桃 （台北人）」、「宜蘭人都唸水抖桃」、「我台南水得逃，我婆家桃園，水澤逃」。有網友解釋「水得逃（水道頭）」是因為日語遺留，因為「自來水」唸成「水道水」，因此才會有「水龍頭＝水道頭」的說法。

▲各地網友表示原po說的幾種唸法都有 。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有網友翻出台語網站解說，歸類出「水道頭tsuí-tō-thâu」、「水捘仔tsuí-tsūn-á」和「水捘仔頭tsuí-tsūn-á-thâu（要轉開水的頭）」幾種唸法，不過後兩種似乎比較少被網友提到。也有其他鄉民說，「臺語這東西不是只有一種唸法，北中南及口音問題，有的東西很多發音沒有哪個才對，你說的這些我都聽過，臺南人路過」、「糾正方言的人真的活的很狹隘」。

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